Choque fatal en Río de Janeiro: dos helicópteros se estrellaron y dejaron seis muertos

El trágico accidente ocurrió al sudoeste de Río de Janeiro. Una de las aeronaves había partido desde Angra dos Reis con cinco personas a bordo.

Por el momento se desconoce que provocó que los helicópteros chocaran.

El hecho ocurrió este domingo en Brasil, cuando dos helicópteros chocaron en el aire y terminaron estrellándose sobre una concesionaria en Río de Janeiro. Producto del trágico accidente, seis personas murieron. Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el impacto entre ambas aeronaves.

El choque se registró en Recreio dos Bandeirantes, en el sudoeste de la ciudad brasileña. Tras la caída de los helicópteros, se produjo una fuerte explosión que generó un incendio y afectó a varios vehículos estacionados en el lugar.

Según medios locales, una de las aeronaves estaría registrad a una empresa local llamada Turfik Comércio de Frutas LTDA, que opera bajo la marca Kifrut.

Choque helicopteros brasil Las víctimas del choque de helicópteros Según medios locales, uno de los helicópteros transportaba a cuatro pasajeros y al piloto, y había partido desde Angra dos Reis, en la Costa Verde del estado de Río de Janeiro. La otra aeronave, en tanto, llevaba únicamente al piloto a bordo.