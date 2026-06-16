Intensa persecución en Las Heras: escapaba por los techos, enfrentó a un policía y sufrieron una dura caída

El sospechoso fue sindicado por el robo en una vivienda de Las Heras. Tras ser localizado en la vía pública, fue detenido en medio de una intensa persecución.

Un malviviente fue detenido la madrugada de este martes tras una persecución "de película" en Las Heras. El sujeto, sindicado por el robo en una vivienda de la zona, fue localizado en la vía pública y se dio a la fuga por los techos de los domicilios. Durante la huida, confrontó a un policía y ambos cayeron desde varios metros.

El episodio tuvo su inicio alrededor de las 4 cuando se registró la sustracción del motor de un aire acondicionado en una propiedad de calle Independencia al 1.500, en el interior del barrio Santa Teresita, del distrito de El Plumerillo.

Frente a eso, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) recorrieron la zona en busca del autor y detectaron a un sujeto con una caja de cartón en el cruce de calles Alsina y Tres de Febrero. Acto seguido, le frenaron el paso y verificaron que llevaba el aparato robado instantes antes, por lo que procedieron a aprehender al sospechoso.

Sin embargo, al momento de ingresarlo a la movilidad policial, el maleante atacó a uno de los funcionarios y salió corriendo por calle Alsina hacia el norte, atravesó un descampado y luego continuó su carrera por los techos de las viviendas.

Forcejeo y caída tras la persecución Uno de los uniformados que participaba del procedimiento lo siguió y pudo interceptarlo sobre una casa de la manzana N. Allí, se produjo un forcejeo entre ambos y el malviviente trató de tirar al funcionario hacia el suelo, pero ambos terminaron cayendo desde el techo.