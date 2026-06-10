Lo buscaban por una tentativa de homicidio y cayó tras intentar escapar por los techos en Ciudad

El hombre registraba una orden de captura por tentativa de homicidio. Intentó escapar por los techos, pero fue localizado por efectivos mediante un operativo.

Un hombre que tenía una orden de captura vigente por una causa de tentativa de homicidio fue detenido durante un operativo realizado por la Policía de Investigaciones en Ciudad. El sospechoso intentó evitar el arresto escapando por los techos de varias viviendas, pero fue localizado y reducido tras un seguimiento coordinado entre efectivos en tierra y drones policiales.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre calle Rioja, donde personal de la Dirección General de Investigaciones (DGI) irrumpió con una orden judicial para concretar la captura del acusado.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga desplazándose por los techos de inmuebles cercanos. La maniobra activó un operativo cerrojo en el que participaron efectivos de la Unidad Investigativa Departamental Las Heras (UID) y del Grupo Especial de Seguridad (GES), con apoyo de la Unidad VANT, que monitoreó los movimientos del sospechoso mediante drones.

Gracias al seguimiento aéreo y al trabajo coordinado de los equipos desplegados en la zona, los efectivos lograron cercar al fugitivo y detenerlo antes de que pudiera escapar.