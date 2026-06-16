"Para mí fue un atentado", el papá de Gaspi planteó una fuerte hipótesis tras la muerte de su hijo

Ricardo habló de la vida, los valores y un dato que le llegó sobre la muerte de su hijo, y deslizó que no descarta que Gaspi haya sido víctima de un atentado.

Ricardo Prim atraviesa un duro momento. Su hijo, el youtuber conocido como Gaspi, murió a los 23 años tras el choque de dos helicópteros en Brasil. Viajaba junto al cantante estadounidense Oliver Tree, el director argentino Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza.

Una sexta persona, que iba sola en el otro helicóptero, también perdió la vida. Las causas del accidente aún están bajo investigación. "Murió de una manera muy injusta. Estaba en su mejor momento. Tenía apenas 23 añitos", declaró el papá del joven humorista.

Para Ricardo, la palabra "accidente" no alcanza para explicar lo que pasó. "No se sabe si fue un accidente o un atentado. Me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado", afirmó en diálogo con Clarín, aunque reconoció que no conocía al músico norteamericano que acompañaba a su hijo.

"Siempre fue muy inteligente": el recuerdo del padre de Gaspi El hombre habló desde su librería, que fue también el primer escenario de la vida de Gaspi. De chico pasaba las horas ahí, entre libros y la imaginación de su padre, que ya veía en él algo distinto. "Cuando era chico yo decía que iba a ser director de cine. Veíamos las películas de Batman juntos. Siempre fue un chiquito muy inteligente y muy sensible", recuerda Ricardo.

La infancia no fue sencilla. Gaspi vivió un tiempo en Chile con su madre cuando era muy pequeño, pero según su padre, eso nunca apagó su energía. "Era muy vivaz, siempre", resumió. Sin embargo, al alcanzar la mayoría de edad, todo cambió: "Logró ser un referente. El personaje que hacía de 'Gaspi' ya no era él. Él había crecido."