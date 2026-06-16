El duro proceso para identificar a Gaspi, Lucas Vignale y Oliver Tree: los estremecedores detalles de las autopsias

Tras el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro, los investigadores buscan confirmar la identidad de Oliver Tree y crece la preocupación por los vuelos turísticos.

En medio de la incertidumbre que rodea la tragedia ocurrida este domingo en Río de Janeiro, tras el choque de dos helicópteros en Brasil que dejó un saldo de seis personas fallecidas, entre ellas el reconocido youtuber Gaspi y el productor Lucas Vignale, se conocieron nuevos detalles sobre el proceso de identificación de las víctimas, cuyos cuerpos presentaban graves quemaduras.

Entre las víctimas fatales también se encontraba el músico estadounidense Oliver Tree. Debido al estado en el que fueron recuperados los cuerpos, el Instituto de Medicina Forense (IML) de Brasil confirmó que logró identificar a varias de las víctimas a través de sus huellas dactilares.

Lucas Vignale - Portada Los cuerpos de Gaspi y Lucas Vignale fueron identificados a través de sus huellas dactilares. Foto: Instagram / @lucasvignale. El duro proceso para identificar los cuerpos de las víctimas De todas formas, los investigadores señalaron que, debido al estado del cuerpo que se presume correspondería al cantante estadounidense, será necesario realizar otro tipo de pericias. En principio, se intentará confirmar su identidad mediante registros dentales, ya que el cuerpo se encuentra carbonizado. En caso de que ese método no arroje resultados concluyentes, se procederá a realizar una prueba de ADN.

gaspi y oliver tree Oliver Tree es el único cuerpo que aún no fue identificado. Archivo MDZ De esta manera, Oliver Tree, de 32 años, sería la única persona que aún resta identificar entre las víctimas del accidente ocurrido este domingo en Recreio dos Bandeirantes.

Preocupación por el tráfico aéreo en Río de Janeiro Por otro lado, reavivó la preocupación por el intenso tráfico aéreo turístico en la ciudad. Según datos oficiales del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos, entre enero de 2025 y junio de 2026 se registraron 317 incidentes con helicópteros en Brasil, de los cuales 204 ocurrieron en Río de Janeiro, el 64% del total.