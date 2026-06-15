El inquietante detalle de la última foto que "Gaspi" se tomó con Oliver Tree antes del trágico accidente

El artista estadounidense compartió una imagen junto a "Gaspi" que generó conmoción en los usuarios por una impactante particularidad.

La muerte del youtuber argentino "Gaspi" sigue conmocionando al ambiente. El joven de 23 años se encontraba en uno de los helicópteros junto al artista estadounidense Oliver Tree y junto a Lucas Vignale, su director de video; lamentablemente, todos perdieron la vida.

La muerte tomó una enorme repercusión y siguen saliendo imágenes de los involucrados horas antes del accidente fatal. Un amigo de Oliver Tree compartió a través de redes la última charla que mantuvo con el cantante y en el chat se puede ver una imagen junto a "Gaspi".

"¿Cómo va la vida? ¿Cómo va lo de Reid? ¿Y la mudanza?", fue el primer mensaje que le envió a Getter, su amigo. Posteriormente a esto, le mostró la foto con el joven argentino en lo que fue "una toma de la película", lo que confirma que estaban realizando un proyecto juntos.

El detalle de la foto que Oliver Tree compartió junto a "Gaspi" Captura de pantalla 2026-06-15 143252 El impactante detalle del Cristo detrás de "Gaspi" y Oliver Tree. Foto: Instagram / @getter. "Tuve muchas experiencias surrealistas y conecté con personajes divertidos en el camino", expresó. Los usuarios rápidamente pusieron el foco en la foto general donde se puede ver una intensa niebla y la silueta de Cristo detrás de ellos.