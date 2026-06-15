El último video de Gaspi en Blender: de qué trata el proyecto de comedia negra que grabó antes de morir

La comunidad digital y el mundo del streaming continúan procesando la trágica muerte del reconocido creador de contenido argentino Gaspi y del realizador audiovisual Lucas Vignale , ocurrida hace cinco días en Río de Janeiro . En medio del dolor, se conoció el último material que la dupla dejó grabado para el canal de streaming Blender : el segundo capítulo de su nuevo y disruptivo proyecto titulado “Gaspi visita tu hogar” .

De acuerdo con lo que el propio youtuber había confirmado hace pocos meses, esta producción formaba parte de una primera temporada planificada originalmente en cuatro capítulos. El episodio póstumo consistió en la segunda parte de una bizarra e intensa entrevista a un cazador, marcando la última aparición en pantalla del creador de contenido.

Por el nombre del proyecto, la audiencia esperaba el clásico formato de internet donde el conductor visita las casas de sus seguidores para conocer sus vidas cotidianas. Sin embargo, el lanzamiento de las primeras entregas reveló una apuesta mucho más compleja: una elaborada producción de falso documental (mockumentary) que fusiona la comedia negra con la actuación de método.

Si bien al principio de los videos el propio Gaspi invitaba a los usuarios a enviar sus historias para ser visitados, la descripción oficial de Blender aclara las reglas del juego: "El contenido es completamente ficticio y las personas que aparecen son actores interpretando roles".

Esta propuesta significaba un quiebre estético en la carrera del youtuber, alejándose de las cámaras ocultas tradicionales de la calle para volcarse a una ficción ácida y guionada.

gaspi 1 Instagram/@estoesblender

El valor conceptual de la obra fue destacado por las autoridades del canal de streaming. En declaraciones a la prensa, Iván Liska, director y cofundador de Blender, definió a Gaspi como “la persona más brillante, apasionada y obsesionada con su trabajo" que conoció en su trayectoria profesional.

Liska también dedicó profundas palabras para lamentar la pérdida de Lucas Vignale, director audiovisual de la serie y ladero creativo de Gaspi en sus últimos proyectos: "Tuvieron la valentía de hacer algo distinto a lo que nos tenían acostumbrados". "Una búsqueda artística en esta época es prácticamente un acto de rebeldía”, concluyó el directivo, rescatando el valor del proyecto frente a la homogeneidad del streaming actual.

Homenaje en vivo en la programación de Blender

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la señal, Blender dedicará la totalidad de su programación de este lunes para rendir un sentido homenaje tanto al youtuber como al director.

El espacio servirá para repasar sus trayectorias, emitir fragmentos de sus mejores momentos y recordar el detrás de escena de una dupla que, hasta sus últimos días, buscó desafiar los límites del humor y la narrativa en las plataformas digitales.