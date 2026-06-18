Detuvieron a un hombre tras robar un cartel de señalización municipal en Guaymallén

Las cámaras de seguridad advirtieron la maniobra y permitieron que los efectivos interceptaran y detuvieran al sospechoso antes de que escapara.

Efectivos policiales detuvieron al sospechoso que habia escapado con un cartel de señalización pertenencienta a una obra municipal.

La rápida intervención del sistema de videovigilancia del Centro Estrategico de Operaciones (CEO) permitió recuperar un cartel de señalización municipal que había sido sustraído durante la madrugada en Guaymallén. Efectivos policiales detuvieron al sospechoso con el cartel a pocos metros del lugar.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 00 en inmediaciones de calles Holmberg y Elpidio González, donde operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) observaron a un hombre retirando un cartel de señalización perteneciente al municipio.

Ante esa situación, se emitió una alerta a los móviles policiales que patrullaban la zona, para poder dar con el individuo.

Fue interceptado con el elemento robado A pocos metros del lugar, los efectivos lograron localizar e interceptar al sospechoso, quien aún transportaba el cartel sustraído.