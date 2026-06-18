Quién es "El Cirujano", la pieza clave que la Justicia investiga por el caso de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo implicado: un hombre apodado “El Cirujano”, señalado como una pieza fundamental del crimen.

En el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en un descampado de Córdoba, cobró relevancia un nuevo personaje conocido bajo los alias de “El Cirujano”. Sería un conocido del principal sospechoso, Claudio Barrelier, y es investigado por su presunta participación en el traslado y posterior desmembramiento de la víctima.

La figura de este cómplice surgió a partir de peritajes técnicos realizados en la vivienda de Barrelier. Según fuentes judiciales, las manchas de sangre encontradas en ese domicilio no son compatibles con la cantidad necesaria para realizar un descuartizamiento en el lugar.

Esta inconsistencia llevó a los investigadores a desarrollar una nueva hipótesis: Agostina habría sido asesinada en la casa de Barrelier, pero luego su cuerpo fue trasladado a otro sitio, posiblemente a la Villa Los Galpones, para completar el macabro plan.

Cómo sigue la causa por Agostina Vega “El Cirujano” se sumaría así como el cuarto implicado en la causa, junto a Barrelier, Soledad Andreani y Osvaldo Fasetta. Su rol habría sido fundamental para ejecutar las acciones que el principal sospechoso no habría podido realizar solo o en su propia vivienda.

Actualmente, la Justicia intenta determinar el grado de participación de este sujeto, bajo la sospecha de encubrimiento y asistencia en la manipulación del cadáver.