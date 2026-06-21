Tres detenidos y armas secuestradas tras una serie de allanamientos en Maipú

La Policía de Mendoza detuvo a tres personas tras una investigación por amenazas agravadas con arma de fuego. Se secuestraron 4 armas y más de 400 cartuchos.

En el marco de una investigación por amenazas agravadas con armas de fuego, la Policía de Mendoza detuvo a tres personas y secuestró 4 armas en el departamento de Maipú. La causa se originó a partir de una denuncia radicada en la Oficina Fiscal de Maipú.

Luego de realizar una serie de tareas de investigación, el personal de la Dirección General de Investigaciones logró identificar a los presuntos involucrados y sus respectivos domicilios.

A partir de allí, la Justicia autorizó allanamientos en dos viviendas del departamento de Maipú y, como saldo, fueron aprehendidas tres personas, dos de ellas señaladas como presuntos autores del hecho que se investiga.

Tres personas detenidas y armas secuestradas tras una serie de allanamientos en Maipú. Ministerio de Seguridad de Mendoza Además de detenidos, se secuestraron armas de fuego y cartuchos A su vez, los allanamientos también dejaron como saldo el secuestro de un revólver calibre 38, una pistola calibre 22, una escopeta de doble caño, una carabina calibre 22 y 429 cartuchos de diferentes calibres.

El operativo permitió a las autoridades avanzar en el esclarecimiento del hecho denunciado. Tanto el armamento secuestrado como las personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia. La investigación continúa bajo las directivas de la autoridad judicial interviniente.