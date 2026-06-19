Lo frenaron porque manejaba una moto sin patente y descubrieron que llevaba droga lista para la venta

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo en el barrio La Gloria. El conductor fue detenido tras el hallazgo de marihuana entre sus pertenencias.

Los envoltorios de droga incautados durante el procedimiento al sospechoso en moto.

Un hombre fue detenido el jueves con droga lista para la venta durante un control de rutina en Godoy Cruz. Policías detectaron al sospechoso mientras circulaba en una moto sin patente. Al requisarlo, le hallaron varios paquetes con cogollos de marihuana.

El procedimiento tuvo lugar durante la tarde en la intersección de calles Puerto Bahía y Vélez Sarsfield, en el barrio La Gloria, donde efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) advirtieron la presencia de una moto que circulaba sin dominio colocado.

Frente a esa irregularidad, los uniformados detuvieron la marcha del rodado y realizaron un control preventivo sobre su conductor.

Hallaron marihuana en un morral Durante el palpado de seguridad, los efectivos encontraron entre las pertenencias del motociclista un morral que contenía varios envoltorios con cogollos de marihuana.