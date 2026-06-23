Tragedia en Mar del Plata: cómo están los heridos atropellados por un colectivo y los avances en la investigación

Una joven de 18 años falleció y otras seis personas resultaron heridas luego de que un colectivo se subiera a la vereda y embistiera a quienes esperaban en una parada.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió un nuevo parte médico sobre los seis sobrevivientes del trágico atropello ocurrido el pasado lunes por la tarde en la zona costera de Mar del Plata, confirmando que todos se encuentran actualmente estables.

El siniestro, protagonizado por una unidad de la línea 532, se cobró la vida de una joven de 18 años en el lugar de los hechos. Por otro lado, los heridos permanecen internados en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Oscar Alende”. Las autoridades precisaron que, entre ellos, hay una adolescente de 15 años que presenta traumatismos faciales y una fractura en un miembro superior. Se encuentra bajo cuidados intensivos en la Unidad de Terapia Intensiva.

El resto, todos adultos, quedaron en observación tras haber ingresado con heridas de diversa gravedad, incluyendo traumatismos craneoencefálicos con pérdida de conocimiento, fracturas de fémur, cadera y pelvis, además de heridas cortantes.

Por su parte, el conductor de la unidad, quien resultó ileso pero atravesó un fuerte estado de shock, dio negativo en el test de alcoholemia. En sus declaraciones iniciales, argumentó que el vehículo se quedó sin frenos y que los nervios le impidieron retomar el control. Este martes al mediodía está citado a declarar ante la Fiscalía de Delitos Culposos.

Cómo fue el accidente del colectivo en Mar del Plata Según informaron los medios locales, el chofer del colectivo perdió el control de la unidad por causas que todavía no fueron aclaradas y que están bajo investigación. Producto de esa maniobra, el vehículo terminó embistiendo a las personas que esperaban debajo de la garita de la parada de colectivos.