La película de Netflix que muchos tachan de aburrida, pero es incómoda
La película de Netflix incomoda al cuestionar si estamos dispuestos a sacrificar nuestra autenticidad.
La película "Los Feos" (Uglies) desató una intensa oleada de opiniones negativas en Netflix, donde miles la calificaron de predecible y aburrida. La crítica especializada señala que abusa de los clichés de la literatura juvenil de hace una década, volviéndola tediosa para quienes buscan acción frenética.
Netflix: el polémico viaje hacia la perfección
La trama nos sumerge en una distopía futurista donde el gobierno impone cirugías cosméticas extremas a los dieciséis años para erradicar cualquier rasgo considerado imperfecto. La protagonista, una adolescente ansiosa por encajar, decide sabotear el sistema y emprender un peligroso viaje para rescatar a una amiga rebelde que huyó del procedimiento.