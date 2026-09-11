Pruebas PISA: por qué el aprendizaje empieza mucho antes de llegar al aula

Los resultados educativos vuelven a poner el foco en una etapa clave: las condiciones que atraviesan los niños durante sus primeros años de vida.

Los resultados conocidos esta semana de las pruebas Pisa, muestran un retroceso de la Argentina en Matemática, Lectura y Ciencias respecto de la edición anterior. En Matemática, solo el 24% de los estudiantes alcanzó el nivel básico de desempeño; en Lectura lo hizo el 40% y en Ciencias, el 41%.

Los números describen qué ocurre con los aprendizajes a los 15 años. Pero para Fundación Más Humanidad hay una pregunta que necesariamente lleva la discusión mucho más atrás. “La pregunta no es solamente cómo aprende un adolescente a los 15 años, sino qué oportunidades tuvo ese chico cuando tenía uno, dos, tres o cuatro.” En el Día del Maestro, la Fundación propone poner el foco no solo en lo que sucede dentro del aula, sino también en las condiciones con las que cada niño llega a ella. Nutrición, salud, estimulación, desarrollo del lenguaje, entorno familiar y acceso temprano a experiencias educativas forman parte de las bases sobre las que luego se construyen los aprendizajes.

Los niños sufren pobreza y desnutrición. Archivo. Pruebas PISA vuelve a encender las alarmas Los primeros 1.000 días: cuando empieza a construirse el aprendizaje. Fundación Más Humanidad trabaja con la metodología Conin de Prevención de la Desnutrición Infantil, que pone especial atención en los primeros 1.000 días de vida, desde la concepción hasta los dos años. Se trata de un período decisivo para el desarrollo infantil, en el que una nutrición adecuada, los controles de salud, los cuidados y la estimulación temprana tienen un impacto que se proyecta mucho más allá de esos primeros años. Por eso, detectar tempranamente la desnutrición no implica solamente responder a una necesidad alimentaria: significa intervenir en una etapa determinante para el desarrollo y las posibilidades futuras de un niño.

El aprendizaje comienza mucho antes De la nutrición a las oportunidades: un abordaje para toda la familia. La experiencia de Fundación Más Humanidad muestra también que ninguna de estas dimensiones puede abordarse de manera aislada. Su modelo acompaña a las familias en cuatro áreas: salud (incluyendo nutrición y estimulación), educación, formación laboral y mejoramiento de la vivienda. A través de cuatro centros ubicados en Tigre, Derqui y Lima (Zárate), actualmente acompaña a 220 niños y 170 familias, con un trabajo personalizado y sostenido que busca fortalecer las capacidades de cada familia. Atender la desnutrición puede ser el primer paso. Pero si el objetivo es transformar una realidad de pobreza, es necesario trabajar también sobre las condiciones que rodean al niño y que inciden en sus posibilidades de crecer, desarrollarse y aprender.

Brisa quiere ser la primera profesional de su familia. Gentileza. Los primeros 1.000 días son decisivos Brisa tiene 16 años, pero su historia empezó mucho antes. Brisa tiene 16 años, cursa 5º año del secundario y sueña con estudiar Contador Público y convertirse en la primera profesional de su familia. Su historia educativa, sin embargo, empezó mucho antes. Cuando era niña atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad social y llegó junto a su familia a Fundación Más Humanidad, donde recibió atención pediátrica y acompañamiento nutricional. Más adelante, entre los 3 y los 5 años, asistió a una sala de jardín con metodología Montessori.