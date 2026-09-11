La Pampa se queja y amenaza con ir a la Justicia por la quita de las regalías de Los Nihuiles

El gobernador de La Pampa cargó contra Milei por la decisión de que Mendoza cobre el 100% de regalías de Los Nihuiles.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se quejó y amenazó con ir a la Justicia para revertir la decisión de Javier Milei de otorgarle el 100% de las regalías de Los Nihuiles a Mendoza.

Para La Pampa es una "causa provincial" porque el gobernador puso el tema en medio del conflicto por el Río Atuel. "No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. No nos quedaremos quietos, el Río Atuel también es pampeano", dijo Ziliotto a través de la red social X.

Río Atuel



No solo Mendoza nos robó un río.

Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías.



¡No nos quedaremos quietos!



El Río Atuel también es pampeano!!!



+info https://t.co/hQn91esVXU pic.twitter.com/ZORkeXUIXH — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) September 11, 2026 En ese sentido, desde La Pampa apuntan a la vía judicial como forma de reclamo. Justamente ha sido la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que ha mediado y resuelto gran parte de los conflictos entre Mendoza y La Pampa por el Río Atuel. Ocurrió con el caudal ecológico que ese Tribunal ordenó que se mantuviera; también con las obras que se recomendaron. El último litigio había sido político, en el marco de la trunca obra de Portezuelo del Viento, donde La Pampa se opuso y Alberto Fernández terminó dándole la razón al pedir más estudios que dilataron la obra que, finalmente, se abortó.