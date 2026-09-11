A qué hora arrancará a llover en Mendoza este viernes

Mendoza tendrá este viernes una jornada marcada por un cambio de tiempo que se hará sentir con mayor fuerza hacia la tarde y la noche. El pronóstico anticipa un aumento de la nubosidad, lluvias y un marcado descenso de la temperatura.

Durante las primeras horas del día, las condiciones serán relativamente estables, aunque con un ambiente fresco y cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones será baja durante la mañana y el mediodía.

La situación comenzará a cambiar durante la tarde. De acuerdo con el pronóstico horario, las primeras lluvias o lloviznas débiles podrían aparecer cerca de las 17.00, cuando la posibilidad de precipitaciones superará el 50%.

El momento de mayor atención estará en las últimas horas del viernes. Desde las 20.00 se espera un incremento importante de la probabilidad de lluvias , mientras que entre las 21.00 y las 23.00 se concentraría el período con mayor posibilidad de precipitaciones.

La mayor probabilidad de lluvias se concentra durante las últimas horas del viernes.

Hacia las 22.00 y las 23.00, la probabilidad de lluvia rondará entre el 80% y el 85%, con el cielo completamente cubierto. Por eso, quienes tengan actividades al aire libre durante la noche deberían tener en cuenta que la lluvia podría hacerse más persistente en ese horario.

En cuanto a las temperaturas, el viernes comenzará con registros cercanos a los 10°C y llegará a valores de entre 14°C y 15°C durante la tarde. Luego, el ingreso de aire más frío hará que la temperatura baje rápidamente hacia la noche.

El viento sur también marcará el cambio

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Durante el día soplará desde el sur y sudeste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 35 y 42 kilómetros por hora en distintos momentos.

Para el cierre del viernes, la temperatura podría ubicarse cerca de los 6°C, mientras que la sensación térmica será todavía más baja por efecto del viento. En sectores de la provincia, además, las precipitaciones podrían presentarse de manera más importante.

Qué pasará el fin de semana

El panorama se complicará todavía más durante el sábado, cuando el frío se intensificará y la máxima apenas llegaría a 7°C. Se esperan lluvias y lloviznas, con posibilidad de nevadas en algunos sectores del llano y precipitaciones níveas en zonas de mayor altura.

El domingo las condiciones comenzarían a mejorar, aunque el frío seguirá presente durante las primeras horas. La mínima podría descender hasta 0°C y existe posibilidad de heladas, mientras que la máxima alcanzaría los 14°C.

En la cordillera continuarán las nevadas durante este período, mientras que la alerta amarilla por lluvias alcanza al Valle de Uco, el Este y el Sur provincial. En esas zonas se prevén acumulados de entre 15 y 35 milímetros, aunque podrían ser superiores de manera puntual.