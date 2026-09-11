Los Nihuiles: ponen la lupa en la millonaria indemnización por el aluvión de 2025

La Fiscalía de Estado puso la lupa en el acuerdo por el pago del seguro e indemnización tras el aluvión que afectó al complejo hidroeléctrico Los Nihuiles en enero de 2025 y destruyó dos de las cuatro centrales. Este millonario acuerdo tiene una relevancia significativa en el marco del proceso de licitación lanzado por el Gobierno provincial, junto a la Nación, para concesionar por 30 años el sistema de generación de energía ubicado en el departamento de San Rafael.

El organismo que conduce el fiscal de Estado, Fernando Simón , debe emitir un dictamen sobre el Acuerdo de Pago y Cierre de Siniestro que la Provincia de Mendoza, a través del Ministerio de Energía y Ambiente, negocia junto a Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (HINISA), Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA), Nación Seguros S.A. y La Meridional Compañía de Seguros S.A, a raíz del aluvión ocurrido el 11 de enero de 2025, que provocó daños severos en las centrales hidroeléctricas Nihuil II y Nihuil III.

El expediente quedó en suspenso hasta que se cumplan una serie de requerimientos que la Fiscalía de Estado consideró indispensables antes de avanzar, vinculados a detalles y precisiones respecto de los millonarios montos de seguro e indemnización que busca acordarse con las compañías aseguradoras.

El pedido está dirigido a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , y se produce en el marco de la licitación pública nacional e internacional conjunta que lanzaron la Provincia y la Nación para elegir a un nuevo operador que se haga cargo del complejo por los próximos 30 años.

El proceso incluye la venta del 100% de las acciones de HEMSA por parte de Mendoza, operación que deberá ser ratificada luego por la Legislatura, y el otorgamiento, por parte del Estado nacional, de la concesión de generación eléctrica.

Mientras se define al nuevo operador, HEMSA quedó a cargo de la administración transitoria del sistema, y la futura concesión contempla explícitamente un plan de recuperación de la infraestructura dañada por el aluvión.

En ese contexto, que quede perfectamente clarificado cómo se aplicaron los fondos del seguro y qué activos quedarán efectivamente reparados no es solo una cuestión contable: define en qué condiciones reales se entregará el complejo al futuro concesionario y qué pasivos o pendientes podrían heredarse.

Los pedidos de Fiscalía de Estado

El requerimiento de Fiscalía de Estado exige en primer término que se informe y acredite en detalle si los US$ 10.506.921,92 que HINISA ya habría recibido como anticipos de las pólizas de seguro fueron efectivamente aplicados al destino previsto: la recuperación, remediación y puesta en funcionamiento de las instalaciones del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles afectadas por el aluvión del 11 de enero de 2025.

Asimismo, pide que se discrimine con precisión los rubros indemnizatorios que componen el pago de US$ 11.608.077,37 previsto para HINISA, y en particular cuánto de esa suma corresponde a lucro cesante y por qué período.

Gobierno

Otro de los requerimientos apunta a ampliar el interrogante hacia HEMSA, a la que le pide precisiones sobre si le corresponde o no cobrar indemnización por lucro cesante a raíz del mismo siniestro, y que se fundamente la respuesta en caso de que sea negativa.

Como cuarto requerimiento, Fiscalía de Estado solicita que se acompañen al expediente las pólizas emitidas por Nación Seguros S.A. y La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., además de cualquier otra póliza vinculada.

La graves consecuencias del aluvión

Una tormenta de gran intensidad ocurrida el 11 de enero de 2025 provocó el desbordamiento del río Atuel, con una crecida histórica que alcanzó caudales de hasta 1.463 m³/s.

Esto provocó un aluvión que causó daños de magnitud en el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, ubicado sobre el río Atuel, en San Rafael, y compuesto por tres represas, cuatro centrales y un dique compensador. El fenómeno provocó daños severos en las centrales hidroeléctricas Nihuil II y Nihuil III.

Los efectos del aluvión de 2025 en Los Nihuiles. Gentileza Cecsegal

La reconstrucción de esa infraestructura pasó a ser, desde entonces, una condición central para el futuro del complejo.

Una licitación en marcha

El aval de Fiscalía de Estado al acuerdo con las aseguradoras es muy relevante en el marco del proceso de licitación que se encuentra en marcha para concesionar el complejo Los Nihuiles por los próximos 30 años, tras el vencimiento de la concesión que estaba en manos de Pampa Energía.

El Gobierno provincial y la Nación llamaron a una licitación pública nacional e internacional para otorgar la concesión de generación eléctrica de los complejos Nihuiles I, II, III y IV. El proceso contempla además la venta del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina SA (Hemsa), la empresa provincial que quedó a cargo del sistema durante la transición.

Este proceso ha generado críticas y cuestionamientos por parte de sectores de la oposición, principalmente del peronismo, quienes sostienen que podría tratarse de una licitación "direccionada" hacia el Grupo Neuss, por la contratación directa de la empresa del Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos (Cemppsa), empresa que lideran los hermanos Neuss, para hacerse cargo temporalmente de la gestión de Los Nihuiles mientras se realiza la licitación.

Estas sospechas instaladas por la oposición fueron desestimadas de plano por el oficialismo local, quienes sostienen que el proceso es completamente lícito.