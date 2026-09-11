Ahora piden investigar a Chiqui Tapia por presunto enriquecimiento ilícito y el aumento de su patrimonio

El fiscal Gerardo Pollicita ordenó medidas de prueba contra Claudio Chiqui Tapia , según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes judiciales. La investigación busca determinar si el presidente de la AFA incrementó su patrimonio de manera desmedida.

Luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones definiera que el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo quedara a cargo de la causa, la Fiscalía solicitó medidas para avanzar en la investigación.

Entre los puntos más importantes del escrito, se encuentra el pedido para que se levante el secreto fiscal, bancario y financiero del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para reconstruir su situación económica y saber si hubo un incremento desmedido en su patrimonio.

Tapia es investigado por presunto enriquecimiento ilícito por su función como funcionario público en el CEAMSE, a raíz de una denuncia de Guillermo Tofoni.

Pollicita busca determinar si entre 2016 y la actualidad, el mandamás del fútbol argentino tuvo un incremento patrimonial “apreciable” por sí mismo o mediante otra persona durante su cargo.

El Patrimonio bajo la lupa

Como parte del impulso del caso, Pollicita pidió que se curse un pedido al CEAMSE para que remita a Comodoro Py 2002 el legajo personal de Tapia. También que se requiera a la Dirección Nacional de Migraciones los datos sobre sus salidas del país.

La fiscalía sí incluyó entre las medidas de prueba sugeridas al juez un pedido para librar un exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), con sede en Asunción, Paraguay, para “que remita copias del legajo personal” de Tapia e informe qué cargos ocupó desde que ingresó hasta la actualidad y cuánto cobró por ello.