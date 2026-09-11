Chiqui Tapia había declarado que no tenía dinero y ahora reconoció casi $1.000 millones

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia , quedó nuevamente bajo la lupa luego de que rectificara su declaración jurada patrimonial ante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y reconociera casi $1.000 millones que no habían sido incluidos en la presentación original .

Tapia presentó la declaración rectificativa este jueves a las 13.04 ante el Ministerio de Justicia bonaerense, donde debe informar su patrimonio por su condición de presidente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) en representación de la provincia.

La modificación se produjo mientras avanza una causa judicial en la que se investiga al dirigente por supuesto enriquecimiento ilícito , además de las acusaciones vinculadas con fraude y presuntos desvíos de fondos.

La diferencia entre ambas declaraciones es uno de los principales puntos que quedaron bajo análisis. En la presentación original, realizada el 10 de julio de 2025 , Tapia había consignado que no poseía dinero en efectivo ni en entidades bancarias: "Declaro no poseer dinero en efectivo ni en entidades bancarias, como así tampoco mi grupo familiar sujeto a declarar”.

Catorce meses después, esa información fue modificada. En la nueva presentación , Tapia incorporó $39,5 millones en efectivo y $944,7 millones depositados en cuentas bancarias. En total, agregó $984,3 millones que no figuraban en la declaración anterior. Como consecuencia de la rectificación, el patrimonio declarado ante la administración bonaerense pasó de $49,4 millones a $1.033,6 millones.

Tapia incorporó casi mil millones de pesos a su patrimonio @tapiachiqui

Qué bienes había declarado originalmente Tapia

En su primera declaración jurada, el titular de la AFA había informado cinco casas, un terreno, un departamento y dos automóviles. Sin embargo, esos bienes tenían una valuación fiscal que, según la información incorporada a la denuncia, sería considerablemente inferior a su valor de mercado. Por ese motivo, el denunciante sostuvo que la declaración original omitía una parte sustancial del patrimonio del dirigente.

La rectificación se produjo mientras avanzaba la causa judicial

El cambio en la declaración patrimonial ocurrió en paralelo al avance de la investigación judicial. El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra Tapia, mientras que el fiscal Gerardo Pollicita decidió imputar al dirigente en la causa.

La denuncia fue presentada por Guillermo Tofoni, quien cuestionó la evolución patrimonial de Tapia desde su incorporación como funcionario de CEAMSE en 2016.

Entre los puntos planteados, Tofoni sostuvo que los ingresos declarados no permitirían explicar determinados movimientos patrimoniales, entre ellos la adquisición de tres inmuebles en 2019, la acumulación de aproximadamente un millón de dólares de liquidez declarada en 2024 y la posterior desaparición de ese monto de la declaración de 2025. Estos aspectos forman parte de la hipótesis que ahora deberá ser analizada y eventualmente acreditada mediante medidas de prueba.

La venta de una propiedad por US$950.000

La denuncia también puso bajo análisis la situación de una propiedad que Tapia habría vendido en 2020 en el barrio porteño de Caballito por US$950.000. Según el planteo realizado ante la Justicia, la diferencia entre el valor de esa operación y el monto declarado al momento de la adquisición debería ser examinada junto con los ingresos informados por Tapia durante ese período.

El objetivo de la investigación es determinar si existió un incremento patrimonial que no pueda ser justificado con ingresos legales, ya sea de manera directa o a través de terceros.

"Chiqui" habría vendido una propiedad por US$ 950.000 X | @tapiachiqui

Los bienes de Tapia en San Juan y Exaltación de la Cruz

Otro de los puntos mencionados en la denuncia está relacionado con dos inmuebles ubicados en San Juan. Según el planteo, esos bienes anteriormente figuraban como propios y luego aparecieron dentro del patrimonio ganancial, además de presentar valores fiscales inferiores a los consignados en declaraciones anteriores. Uno de ellos también habría cambiado su descripción registral de vivienda a terreno.

La denuncia incluyó además un predio ubicado en Exaltación de la Cruz. Tofoni sostuvo que una propiedad declarada en 2006, con una superficie de 230 metros cuadrados, habría incorporado dos parcelas linderas hasta alcanzar aproximadamente 6.100 metros cuadrados.

Cuánto declara Tapia por CEAMSE y Conmebol

Otro de los aspectos que serán contrastados durante la investigación son los ingresos que Tapia declaró por sus distintas funciones. Según la documentación mencionada en el requerimiento fiscal, el dirigente informó una remuneración anual de $100.233.144 por su cargo en CEAMSE, con una dedicación declarada de 15 horas semanales.

Además, declaró ingresos anuales por $718.536.500 provenientes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), donde figura como vicepresidente segundo y consignó una dedicación de dos horas semanales. En cuanto a su función como presidente de la AFA, Tapia la declaró como un cargo ad honorem.