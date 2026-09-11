Un grupo de niños encontró el cadáver de un hombre en un descampado de Las Heras

El cadáver de un hombre de unos 45 años fue hallado por niños en un descampado de Las Heras. Investigan las causas del deceso.

El cadáver de un hombre de unos 45 años fue hallado la tarde de este viernes en Las Heras. El cuerpo estaba tapado con una manta y se encontraba en estado de descomposición. En la escena se practicaron peritajes para avanzar en la identificación del fallecido y establecer las causas de la muerte.

Eran cerca de las 15 cuando un grupo de niños se encontraba jugando en un descampado ubicado frente al barrio Virgen del Rosario, a metros del estadio del Club Huracán Las Heras, y divisaron los restos de un hombre que se encontraban bajo un árbol.

Acto seguido, los menores le dieron aviso a un vecino de la zona, quien alertó sobre la situación a la línea de emergencias 911, por lo que una movilidad policial fue desplazada de inmediato.

El estado del cadáver y el inicio de la investigación Una vez en el lugar, los efectivos verificaron la presencia del cadáver, el cual estaba tapado por un frazada hasta la cabeza y se encontraba en posición decúbito dorsal. Además, notaron a simple vista que el cuerpo tenía el cuello y el rostro hinchados, posiblemente por el estado de descomposición.

Posteriormente, arribó a la escena personal de la Policía Científica, que inició los primeros labores sobre el cadáver. En principio, los peritos no detectaron signos de violencia en los restos, de acuerdo con la información del procedimiento.