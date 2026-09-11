Vecinos denunciaron la golpiza a una mujer, el sospechoso se entregó y le secuestraron un arma de alto calibre

La denuncia de un grupo de vecinos por una situación de violencia contra una mujer , terminó con la detención de un sospechoso y el secuestro de un arma de fuego de alto calibre la tarde del jueves en Las Heras . El presunto autor de la golpiza se entregó tras la intervención policial y quedó a disposición de la Justicia.

El caso se registró alrededor de las 17 del citado día, a raíz de un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre un conflicto familiar en un domicilio de calles Laprida y Alem . Rápidamente, se desplazó al lugar a personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) para verificar la situación.

Una vez allí, los efectivos se encontraron con un grupo de vecinos, quienes les marcaron la vivienda donde se produjo el hecho y aclararon que se trataba de un hombre golpeando a una mujer . Además, añadieron que el presunto autor de las agresiones se encontraba armado.

Frente a esa situación, los funcionarios se dirigieron de inmediato hacia la vivienda indicada, pero al descender de la movilidad el sospechoso les cerró la puerta, impidiendoles el ingreso.

Acto seguido, al verse rodeado por los uniformados, el sujeto abrió la puerta y manifestó a viva voz que iba a entregarse, por lo que fue aprehendido y lo introdujeron en el microcalabozo del móvil policial para proteger la integridad física de la víctima mientras continuaban realizando el procedimiento correspondiente.

El secuestro del arma de fuego

Fue así que la joven afectada, de 24 años, les dio permiso a los policías para entrar a la propiedad y, tras una inspección que fue registrada por bodycam, se halló en el interior del baño, sobre el lavamanos, una pistola Taurus calibre 9 milímetros con un cargador de 30 tiros, surge de la información policial.

A partir de ese hallazgo, se solicitó la presencia de personal de la Policía Científica para realizar el levantamiento del arma de fuego, para su posterior análisis en el marco de la investigación del hecho.

El arma de fuego que encontró el personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP). Gentileza.

Por su parte, el sindicado autor de la agresión, identificado como Víctor Maximiliano Carpio (25), fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte por disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N° 2. Allí, quedó privado de su libertad hasta que las autoridades intervinientes definan su situación procesal.