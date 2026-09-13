Salieron a pescar y terminó en tragedia: cuatro muertos y un hombre desaparecido tras el vuelco de una lancha

Cuatro personas murieron y una quinta permanece desaparecida luego de que la lancha en la que viajaban volcara en la Laguna del Monte , en el partido bonaerense de Guaminí. El accidente ocurrió este sábado y motivó un amplio operativo de búsqueda y rescate de los pescadores .

Las víctimas fueron identificadas como José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años y residente de Capital Federal; José Luna, de 70 años; y el guía de pesca José Antonio Bianchi, de 52 años, quien vivía en el Balneario Cochicó.

De acuerdo con la información preliminar, los cinco hombres se encontraban a bordo de una embarcación cuando, por motivos que todavía son investigados, la lancha perdió estabilidad y dio una vuelta de campana en medio de la laguna.

Las autoridades encontraron a cuatro de los cinco pescadores muertos, mientras que el restante continúa desaparecido.

El vuelco provocó que todos los ocupantes cayeran al agua. A partir de ese momento se desplegó un operativo de emergencia con participación de Prefectura Naval, Policía Bonaerense, Bomberos Voluntarios de la zona y Defensa Civil.

Durante las últimas horas fue hallado el cuerpo de Bianchi, mientras que una quinta persona, que sería el cuarto pescador del grupo, continúa desaparecida.

Continúa la búsqueda y suspendieron la pesca

Las tareas de búsqueda se retomaron a primera hora de este domingo y se concentraron en distintos sectores de la laguna. Los equipos intentan establecer el recorrido que pudo haber realizado la embarcación y determinar dónde podría encontrarse la persona que aún no fue localizada.

Tras el accidente, la Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión de las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.

El hecho ocurrió en uno de los espejos de agua que integran el sistema de las Encadenadas del Oeste, mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del vuelco.