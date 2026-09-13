Asesinato en Godoy Cruz: las dudas sobre la causa de muerte y el arma de fuego secuestrada en la escena

La investigación por el asesinato de Gastón Guillermo Pereyra Junco ocurrido durante la noche del sábado en Godoy Cruz todavía tiene un punto central por resolver: cómo murió el hombre de 42 años y el rol de los dos aprehendidos en el hecho de sangre . Para ello, la necropsia será clave en la investigación.

Si bien la principal hipótesis apunta a que las lesiones sufridas durante la golpiza habrían provocado su fallecimiento , en la escena también fue hallada un arma de fuego calibre 9 milímetros que habría sido utilizada durante el enfrentamiento.

Ese elemento abrió una incógnita que ahora la Justicia intenta despejar. El arma fue secuestrada en el lugar y será sometida a las pericias correspondientes, mientras los investigadores buscan establecer quién la utilizó, en qué momento se produjo el disparo y qué ocurrió durante los minutos en los que se desencadenó la pelea.

Por el momento, la causa de muerte no quedó definida de manera concluyente. La necropsia será determinante para establecer cuáles fueron las lesiones que provocaron el fallecimiento de Pereyra Junco y permitirá avanzar sobre una de las principales dudas del expediente.

Durante el episodio hubo un disparo , pero los indicios reunidos hasta ahora llevan a analizar con especial atención la posibilidad de que la muerte haya sido consecuencia de los golpes recibidos durante la pelea.

Una Golpiza, un disparo y un arma calibre 9mm forman parte de los elementos que apuntan a determinar cual fue la causa de muerte de Gastón Pereyra Junco. Archivo.

Por ello, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien está al frente de la investigación, aguarda el resultado de la necropsia y procura reconstruir la mecánica completa del enfrentamiento.

Para avanzar en esa tarea, se tomaron declaraciones testimoniales y se incorporaron otros elementos que permitan determinar qué ocurrió antes, durante y después de la agresión.

Dos aprehendidos y una investigación que todavía no define responsabilidades

Por el hecho permanecen aprehendidos Franco Agustín Castro Santillán, de 38 años, y Claudio Ezequiel Castro Santillán, de 50. Sin embargo, ambos continúan sin ser imputados mientras la Fiscalía aguarda el resultado de la necropsia.

Una de las versiones incorporadas al expediente surgió a partir de las primeras declaraciones realizadas tras la aprehensión. Franco Agustín Castro Santillán, quien aseguró haber sido testigo del ataque, relató que su hermano, Claudio Ezequiel Castro Santillán, habría mantenido un forcejeo con Pereyra Junco durante la aparente riña, en cuyo desarrollo se produjo el disparo con el arma de fuego. Esta versión es ahora contrastada con el resto de las pruebas.

Claudio Ezequiel Castro Santillan y Franco Agustín Castro Santillan, fueron aprehendidos y puestos a disposición de la justicia como presuntos responsables del asesinato de Gastón Pereyra Junco.

Los investigadores también avanzan sobre los registros de cámaras ubicadas en viviendas cercanas, además de los testimonios de la pareja de la víctima y de vecinos que podrían aportar información para reconstruir el enfrentamiento.

El hecho que terminó en homicidio

El episodio ocurrió alrededor de las 20.30 en la zona de Boulogne Sur Mer y Chile, en el barrio Los Olmos. Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre una fuerte discusión, posibles disparos en la zona y un hombre que se encontraba gravemente herido y tendido en la vía pública.

Cuando los efectivos llegaron, encontraron a Gastón Pereyra Junco, de 42 años, con graves lesiones y solicitaron la presencia de una ambulancia.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y realizó las primeras maniobras de asistencia, pero finalmente constató el fallecimiento de la víctima.

Personal del Servicio de Emergencia Coordinado confirmo la muerte de Gastón Pereyra Junco en el lugar. Santiago Tagua/MDZ

En paralelo, los uniformados localizaron un arma de fuego calibre 9 milímetros en las inmediaciones del lugar donde se produjo la pelea. El elemento quedó secuestrado y será sometido a estudios para establecer su vinculación con el disparo.

En la escena también fue entrevistada la pareja de la víctima, quien manifestó que no tenía conocimiento de que Pereyra Junco mantuviera algún conflicto de vieja data con los dos hombres.

Ahora, la necropsia, las pericias sobre el arma, los testimonios y los registros de las cámaras serán piezas fundamentales para reconstruir qué sucedió aquella noche y, sobre todo, determinar qué provocó la muerte de Pereyra Junco.