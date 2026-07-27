Quién era Damián Giubu, el último pescador que hallaron muerto tras desaparecer en el Río de la Plata

El cuerpo hallado en las costas de Magdalena fue identificado como el de Damián Giubu, el último de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata el 14 de junio. Con la confirmación, terminó la búsqueda de todos los hombres que eran intensamente buscados desde hace más de un mes.

Damián Giubu era uno de los cinco hombres que el 14 de junio salió a pescar desde la costa de Hudson junto a Carlos Kovach, Claudio Kovach, Sebastián Romegialli y Diego Boscardin. El grupo había partido en una lancha para una jornada de pesca, pero nunca volvió.

Damián Giubu, uno de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata. Foto: El Día

Su cuerpo fue encontrado en el paraje conocido como "La Vasquita", en el partido de Magdalena, y una de sus hermanas confirmó la identidad.

Tras la denuncia por la desaparición, comenzó un amplio operativo del que participaron la Prefectura Naval Argentina, bomberos voluntarios, Defensa Civil, guardaparques y equipos de rescate, además de vecinos y familiares que colaboraron en la búsqueda.

Con el paso de las semanas, los cuerpos fueron apareciendo en distintos puntos de las costas argentina y uruguaya.

El primero en ser encontrado fue Sebastián Romegialli, el 26 de junio, cuando la tripulación de un buque mercante lo halló en aguas uruguayas. Dos días después apareció Carlos Kovach, cerca de Punta Indio.

Más adelante, las autoridades confirmaron el hallazgo de Diego Boscardin en la zona de Atlántida, Uruguay, mientras que Claudio Kovach fue encontrado posteriormente en aguas del Río de la Plata.

Qué le pasó a la lancha

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que un desperfecto mecánico habría provocado el ingreso de agua en la lancha y su posterior hundimiento.

No obstante, la investigación sigue en marcha para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las causas del hecho.