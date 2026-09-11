Recuperaron la camioneta de un fletero que sufrió un asalto tras ser engañado por delincuentes en Facebook
El fletero fue contactado por Facebook por un trabajo, pero todo fue engaño orquestado por delincuentes. Horas después del asalto, hallaron su camioneta.
Un operativo policial permitió recuperar la noche del jueves una camioneta que había sido robada horas antes a un fletero en Las Heras. Delincuentes contactaron al trabajador a través de Facebook y lo engañaron solicitándole sus servicios de traslado. De esa forma, lo asaltaron y le sustrajeron el vehículo. No hubo detenidos por el hecho.
Fuentes policiales indicaron que el episodio de inseguridad ocurrió alrededor de las 17 del citado día, cuando el trabajador, de 34 años, se dirigió hasta el cruce de calles Cruz Cabello y Paso Hondo, donde había sido citado por un supuesto cliente que lo contacto por la popular red social para hacer un flete.
Una vez allí, se encontró con un hombre de aproximadamente 1,75 metros, delgado y de tez morena, quien vestía campera negra y malla, quien le señaló el domicilio en el que debía hacer el trabajo. Acto seguido, se estacionó frente a la vivienda y al descender fue abordado por tres sujetos que usaban remeras deportivas.
Los sospechosos individuos lo amenazaron con un elemento que tenía entre sus prendas, aparentando ser un arma de fuego. Así, los malvivientes consiguieron robarle la camioneta Peugeot 504 roja, la cual utiliza para hacer los fletes, y se dieron a la fuga del lugar, surge de la información del caso.
El hallazgo de la camioneta robada
Horas más tarde, alrededor de las 21.30, personal de la Comisaría 56° fue alertado sobre la presencia de cuatro sujetos a bordo de una camioneta de similares características a la sustraída durante el asalto al fletero, por el interior de una huella, a unos dos kilómetros hacia el este de calle Quintana, en el distrito de El Algarrobal.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, los individuos ya se habían retirado y sólo se encontraba la Peugeot 504 roja. Frente a eso, verificaron los datos del dominio y constataron que se trataba de la camionera recientemente robada.
Tras el hallazgo del rodado solicitado por la Justicia, desde la Oficina Fiscal Las Heras N°1 solicitaron los trabajos de la Policía Científica en la escena y también la colaboración del Cuerpo de Canes para rastrillar la zona en busca de los presuntos ladrones.
Más allá de los esfuerzos policiales, no se logró dar con los sospechosos y, tras realizar los peritajes correspondientes, la camioneta fue entregada al propietario.