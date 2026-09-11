Recuperaron la camioneta de un fletero que sufrió un asalto tras ser engañado por delincuentes en Facebook

El fletero fue contactado por Facebook por un trabajo, pero todo fue engaño orquestado por delincuentes. Horas después del asalto, hallaron su camioneta.

La camioneta Peugeot 504 roja que le robaron al fletero en Las Heras y fue recuperada por policías.

Un operativo policial permitió recuperar la noche del jueves una camioneta que había sido robada horas antes a un fletero en Las Heras. Delincuentes contactaron al trabajador a través de Facebook y lo engañaron solicitándole sus servicios de traslado. De esa forma, lo asaltaron y le sustrajeron el vehículo. No hubo detenidos por el hecho.

Fuentes policiales indicaron que el episodio de inseguridad ocurrió alrededor de las 17 del citado día, cuando el trabajador, de 34 años, se dirigió hasta el cruce de calles Cruz Cabello y Paso Hondo, donde había sido citado por un supuesto cliente que lo contacto por la popular red social para hacer un flete.

Una vez allí, se encontró con un hombre de aproximadamente 1,75 metros, delgado y de tez morena, quien vestía campera negra y malla, quien le señaló el domicilio en el que debía hacer el trabajo. Acto seguido, se estacionó frente a la vivienda y al descender fue abordado por tres sujetos que usaban remeras deportivas.

Los sospechosos individuos lo amenazaron con un elemento que tenía entre sus prendas, aparentando ser un arma de fuego. Así, los malvivientes consiguieron robarle la camioneta Peugeot 504 roja, la cual utiliza para hacer los fletes, y se dieron a la fuga del lugar, surge de la información del caso.

El hallazgo de la camioneta robada Horas más tarde, alrededor de las 21.30, personal de la Comisaría 56° fue alertado sobre la presencia de cuatro sujetos a bordo de una camioneta de similares características a la sustraída durante el asalto al fletero, por el interior de una huella, a unos dos kilómetros hacia el este de calle Quintana, en el distrito de El Algarrobal.