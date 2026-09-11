"Correte o te la pongo": el asaltante que usaba una réplica de pistola y se resistió al arresto en Las Heras

Un presunto asaltante terminó tras las rejas la noche del jueves luego de ser sorprendido con una moto robada y una réplica de pistola en plena vía pública de Las Heras . El sospechoso cayó minutos después del violento robo que sufrió el propietario del rodado y confrontó a los policías en un desesperado intento por evitar su detención.

Todo comenzó pasadas las 19.30 cuando un hombre, de 45 años, circulaba en su Honda Storm 125cc negra y se frenó para comprar en un negocio de calles Doctor Moreno y Avellaneda . Tras estacionar el vehículo, ingresó al comercio y, mientras esperaba a ser atendido, notó que un sujeto se acercó a su moto con claras intenciones de robarla.

Ante eso, salió para interceptar al sospechoso de cabellos platinados, quien vestía pantalón rojo y campera gris. En ese instante, el malviviente le apuntó con lo que parecía ser una pistola calibre 9 milímetros y le advirtió a la víctima: "Correte o te la pongo", surge del procedimiento policial.

Seguidamente, el ladrón subió a la motocicleta y se dio a la fuga a toda velocidad hacia el norte de calle Doctor Moreno , agrega la información.

Minutos después, las autoridades tomaron conocimiento sobre el asalto a mano armada y se alertó por frecuencia radial sobre la posible presencia del malviviente a los policías que se encontraban trabajando en ese sector del departamento lasherino.

Fue así que personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) detectó a un sujeto con las mismas características a las descritas por la víctima saliendo del callejón Moyano, llevando una moto negra a la par.

La Honda Storm recuperada por el personal de la UEP Las Heras. Gentileza.

Inmediatamente, los funcionarios le frenaron el paso y la indicaron que se ubicara frente a la movilidad. Pero, lejos de hacer caso a la orden policial, el individuo arrojó la motocicleta contras los efectivos y salió corriendo por calle San Martín, en dirección al norte.

Tras recorrer algunos metros, en el cruce con calle Provincias Unidas, el sospechoso fue interceptado y protagonizó un forcejeo con los uniformados, que hicieron uso de la fuerza pública y lograron colocarle las esposas.

El secuestro del arma "falsa" tras la detención

Una vez reducido el sujeto, le practicaron la requisa y constataron que llevaba en la cintura una réplica de arma de fuego con la inscripción Glock 17, la cual habría utilizado para amedrentar al propietario de la moto robada.

La réplica de pistola que llevaba el sospechoso y fue secuestrada por disposición de la Justicia. Gentileza.

Por disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°1, el presunto asaltante, identificado como Pablo Fabián Gonzalo Gutiérrez, de 25 años, fue alojado en la Subcomisaría Iriarte hasta que se defina su situación procesal.