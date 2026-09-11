Desaparición de Lian Flores: aumentaron a $40 millones la recompensa para quienes aporten datos

El gobierno de Córdoba elevó a 40 millones de pesos la recompensa para quienes puedan aportar información concreta y de utilidad que permita dar con el paradero de Lian Flores Soraide , el niño que permanece desaparecido desde el 22 de febrero de 2025 en la localidad de Ballesteros.

La actualización fue oficializada el jueves mediante la Resolución 260 del Ministerio de Justicia y Trabajo, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

El nuevo monto está destinado a aquellas personas que proporcionen información considerada fidedigna y suficientemente verosímil como para contribuir de manera efectiva a la localización del menor.

Lian tenía 3 años cuando fue visto por última vez en Ballesteros. Desde entonces, distintos operativos de búsqueda y múltiples líneas investigativas fueron desplegados para intentar determinar qué ocurrió con el niño.

A 19 meses de su desaparición, la búsqueda continúa sin resultados concretos y las autoridades decidieron incrementar de manera sustancial el incentivo económico para intentar obtener nuevas pistas que permitan avanzar en la investigación.

La recompensa había sido fijada anteriormente en 20 millones de pesos, por lo que la Provincia decidió duplicar ahora esa cifra.

Una búsqueda que no se detiene

Desde febrero de 2025 se realizaron numerosos procedimientos y operativos en la zona de Ballesteros y otros sectores, aunque hasta el momento no permitieron localizar a Lian.

Seguimos buscando a Lian.



A más de un año de su desaparición, renovamos el pedido de colaboración a toda la comunidad.



Si tenés un dato que pueda ayudar a encontrarlo, no lo dejes pasar. Una información puede ser el punto de partida para saber dónde está Lian y avanzar en su… pic.twitter.com/32geGxWF1o — Ministerio de Justicia y Trabajo (@minjusytrabcba) September 11, 2026

Con el incremento de la recompensa, el Gobierno provincial busca que quienes puedan contar con información relevante se acerquen a las autoridades y aporten datos que puedan ser verificados.

El objetivo, según establece la resolución, es obtener información que permita ubicar al niño de manera urgente, en una causa que continúa bajo investigación.

El caso de Lian permanece además bajo la atención de la Justicia y volvió a cobrar relevancia en medio del seguimiento judicial de otras desapariciones de menores ocurridas en el país, entre ellas la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.