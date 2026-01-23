El Gobierno aumentó las recompensas por las desapariciones de Loan Peña y Lian Flores: a cuánto ascienden

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso incrementos en las recompensas a quienes aporten datos sobre los dos menores desaparecidos.

El Gobierno Nacional resolvió incrementar las recompensas económicas destinadas a obtener información sobre el paradero de dos menores desaparecidos en distintos puntos del país. La decisión fue confirmada por el Ministerio de Seguridad Nacional y alcanza a los casos de Loan Danilo Peña, visto por última vez en junio de 2024 en la provincia de Corrientes, y de Lian Gael Flores, desaparecido en febrero de 2025 en Córdoba.

Las subas fueron dispuestas a partir de solicitudes presentadas por las querellas en ambas causas, con el objetivo de promover la colaboración de personas que, sin haber intervenido en los hechos, cuenten con datos relevantes que permitan avanzar en las investigaciones judiciales. En paralelo, se incorporaron actualizaciones de los rostros de los menores mediante herramientas de Inteligencia Artificial, elaboradas recientemente.

Hoy 8 de mayo, Loan cumpliría 6 años. Se espera que para el mes de julio, un año después de su desaparición, la cusa avance en torno a los detenidos. Foto: Archivo MDZ El caso Loan conmocionó a un país entero, sin embargo hace un año que continúa desaparecido. Archivo En los dos casos permanece activo el sistema Alerta Sofía, el mecanismo de emergencia nacional que se activa ante la desaparición de niños y adolescentes en situaciones consideradas de alto riesgo inminente. Las búsquedas continúan bajo coordinación de fuerzas federales y autoridades provinciales.

Cuándo desapareció Loan Danilo Peña Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobar, localidad de 9 de Julio, Corrientes. Ese día había acompañado a su padre a un almuerzo en la vivienda de su abuela Catalina. Cinco días después, el 18 de junio, el Gobierno Nacional había establecido una recompensa inicial de cinco millones de pesos para quienes aportaran información útil sobre su paradero.

Loan Danilo Peña La recompensa por datos sobre el paradero de Loan Danilo Peña aumentó a 20 millones. Gobierno La causa registra, hasta el momento, 17 personas procesadas. Siete enfrentan cargos por la sustracción y ocultamiento del niño, mientras que otras diez fueron imputadas por delitos vinculados al entorpecimiento de la investigación, entre otras figuras. Pese al avance judicial y a las medidas dispuestas, los investigadores no cuentan con datos certeros sobre el destino del menor ni sobre las circunstancias finales de su desaparición.