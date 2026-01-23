El Gobierno aumentó las recompensas por las desapariciones de Loan Peña y Lian Flores: a cuánto ascienden
El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso incrementos en las recompensas a quienes aporten datos sobre los dos menores desaparecidos.
El Gobierno Nacional resolvió incrementar las recompensas económicas destinadas a obtener información sobre el paradero de dos menores desaparecidos en distintos puntos del país. La decisión fue confirmada por el Ministerio de Seguridad Nacional y alcanza a los casos de Loan Danilo Peña, visto por última vez en junio de 2024 en la provincia de Corrientes, y de Lian Gael Flores, desaparecido en febrero de 2025 en Córdoba.
Las subas fueron dispuestas a partir de solicitudes presentadas por las querellas en ambas causas, con el objetivo de promover la colaboración de personas que, sin haber intervenido en los hechos, cuenten con datos relevantes que permitan avanzar en las investigaciones judiciales. En paralelo, se incorporaron actualizaciones de los rostros de los menores mediante herramientas de Inteligencia Artificial, elaboradas recientemente.
En los dos casos permanece activo el sistema Alerta Sofía, el mecanismo de emergencia nacional que se activa ante la desaparición de niños y adolescentes en situaciones consideradas de alto riesgo inminente. Las búsquedas continúan bajo coordinación de fuerzas federales y autoridades provinciales.
Cuándo desapareció Loan Danilo Peña
Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobar, localidad de 9 de Julio, Corrientes. Ese día había acompañado a su padre a un almuerzo en la vivienda de su abuela Catalina. Cinco días después, el 18 de junio, el Gobierno Nacional había establecido una recompensa inicial de cinco millones de pesos para quienes aportaran información útil sobre su paradero.
La causa registra, hasta el momento, 17 personas procesadas. Siete enfrentan cargos por la sustracción y ocultamiento del niño, mientras que otras diez fueron imputadas por delitos vinculados al entorpecimiento de la investigación, entre otras figuras. Pese al avance judicial y a las medidas dispuestas, los investigadores no cuentan con datos certeros sobre el destino del menor ni sobre las circunstancias finales de su desaparición.
Ante la falta de resultados, el Juzgado Federal de Goya solicitó mediante un oficio fechado el 10 de diciembre de 2025 la actualización del monto de la recompensa. Tras evaluar el pedido, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, firmó la resolución que elevó la suma ofrecida a veinte millones de pesos.
Al momento de su desaparición, Loan vestía una remera negra con letras rosadas con la palabra “Messi”, un pantalón largo negro y zapatillas verdes. Según la descripción oficial, el niño es de tez trigueña, contextura delgada, ojos marrones, cabello corto castaño oscuro y presenta una cicatriz en el remolino de la cabeza.
Cuándo desapareció Lian Gael Flores
El segundo caso corresponde a Lian Flores, quien fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en la localidad de Ballesteros Sud, provincia de Córdoba. La desaparición ocurrió durante el horario de la siesta. Al inicio de la pesquisa, el Gobierno Nacional había fijado una recompensa de diez millones de pesos para quienes aportaran datos fehacientes sobre el niño.
Desde la cartera de Seguridad se indicó que el incremento del monto respondió al tiempo transcurrido desde el ofrecimiento original, a la pérdida de valor real de la suma inicial y a la necesidad de obtener información significativa que permita avanzar en la investigación judicial. En ese contexto, la recompensa también fue elevada a veinte millones de pesos.