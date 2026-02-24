El papá de Lian Flores confirmó que su hijo podría estar en Bolivia: "Tengo esperanzas"

A un año de su desaparición, una llamada alertó que el niño podría estar en Bolivia. La familia teme que se haya tratado de una falsa llamada.

El papá de Lian tiene esperanzas de encontrar a su hijo con vida.

En diálogo con MDZ, Elías Flores, papá de Lian, detalló que el viernes pasado se enteró sobre un llamado que advertía sobre que Lian estaba en Bolivia. “Ojalá que haya sido él, entonces así podríamos encontrar a Lian”, expresó.

Sin embargo, manifestó su preocupación acerca de que se podría haber tratado de una llamada falsa. Elías señaló que durante el último año recibieron entre dos o tres llamadas falsas. “Ojalá que no ocurra lo mismo”, mencionó.

lian gael flores La recompensa por datos sobre el paradero de Lian Gale Flores aumentó a 20 millones. Ministerio de Seguridad Nacional Consultado sobre si este llamado le devuelve las esperanzas de encontrar a su hijo con vida, Elías sentenció: “Totalmente tengo esperanzas. Si es Lian, sería una alegría para nosotros”. A su vez, sostuvo que no podría soportar otro año sin su hijo: “Ya no puedo soportar lo mismo que todo este año que he pasado con tanta angustia y dolor”.