El papá de Lian Flores confirmó que su hijo podría estar en Bolivia: "Tengo esperanzas"
A un año de su desaparición, una llamada alertó que el niño podría estar en Bolivia. La familia teme que se haya tratado de una falsa llamada.
El domingo se cumplió un año de la desaparición de Lian Flores, el niño de cuatro años que fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud, Córdoba. En las últimas horas, el abogado de la familia del niño reveló que Lian podría haber sido visto en Bolivia.
En diálogo con MDZ, Elías Flores, papá de Lian, detalló que el viernes pasado se enteró sobre un llamado que advertía sobre que Lian estaba en Bolivia. “Ojalá que haya sido él, entonces así podríamos encontrar a Lian”, expresó.
Sin embargo, manifestó su preocupación acerca de que se podría haber tratado de una llamada falsa. Elías señaló que durante el último año recibieron entre dos o tres llamadas falsas. “Ojalá que no ocurra lo mismo”, mencionó.
Consultado sobre si este llamado le devuelve las esperanzas de encontrar a su hijo con vida, Elías sentenció: “Totalmente tengo esperanzas. Si es Lian, sería una alegría para nosotros”. A su vez, sostuvo que no podría soportar otro año sin su hijo: “Ya no puedo soportar lo mismo que todo este año que he pasado con tanta angustia y dolor”.
Cómo sigue la causa
Elías adelantó que en los próximos días va a ir a los tribunales para que le den mayor información sobre el llamado que recibieron. Asimismo, remarcó la importancia de que tanto la gente como los medios sigan acompañando a la familia y que Lian continúe estando en agenda. “Así siempre la gente va a saber que estamos buscando”, indicó. Por último, pidió que aquel que tenga cualquier dato sobre el paradero de Lian se comunique con la línea 134.