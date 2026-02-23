El abogado de la familia de Lian Flores reveló dónde podría estar el nene: "Habría datos"

El abogado de la familia de Lian, dio a conocer una nueva pista que reactivó la investigación y volvió a encender la esperanza de encontrarlo.

El domingo se cumplió un año de la desaparición de Lian.

El domingo se cumplió un año de la desaparición de Lian Flores, el niño de cuatro años que fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud, un pequeño pueblo rural de Córdoba de apenas 700 habitantes. En las últimas horas, el abogado de la familia reveló dónde podría estar Lian.

El abogado de la familia, Carlos Nayi, dio a conocer una nueva pista que reactivó la investigación y volvió a encender la esperanza de encontrarlo. En diálogo con La Nación, el letrado expresó: “Habría datos de que Lian podría haber sido visto en un lugar de Bolivia”.

Por lo tanto, la hipótesis de trata de personas cobró fuerza, aunque todavía no hay certezas. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

Imágen actualizada con IA y un aumento en la recompensa Ante la falta de rastros, en enero de 2026 la Policía Judicial de Córdoba difundió una imagen de progresión de edad creada con Inteligencia Artificial para mostrar cómo luciría hoy el niño y facilitar su reconocimiento.

Lian foto IA Foto de Lian actualizada con IA. NA En paralelo, también se actualizó la recompensa para quienes aporten datos certeros sobre su paradero. El monto total se elevó a 40 millones de pesos. El Ministerio de Seguridad de la Nación incrementó su aporte a 20 millones mediante la Resolución 52/2026, suma que se agrega a otros 20 millones dispuestos por el Gobierno de Córdoba.