Caso Lian Flores: el cumpleaños sin festejo, el aumento de la recompensa y una causa estancada

Este domingo se cumple un año del hecho que no solo conmocionó a Ballesteros Sud , un pequeño pueblo rural de Córdoba de apenas 700 habitantes, sino también a todo el país. La tarde del 22 de febrero de 2025 Lian Flores (4) fue visto por última vez. Mientras sus padres dormían la siesta, el niño desapareció sin dejar rastros, dando inicio a una búsqueda desesperada que, un año después, continúa sin respuestas.

Hoy, a doce meses de aquel día, la herida sigue abierta y el dolor se volvió a profundizar unos días atrás: el pasado 8 de febrero, Lian cumplió cuatro años, pero está vez lejos de sus seres queridos.

A través de sus redes sociales, Elías Flores, papá de Lian, compartió un video recordando a su hijo y expresó: “Hoy es un día muy especial para mi hijo”. Y agregó: “El año pasado en esta fecha, él estaba con nosotros. Eso es un dolor para nosotros. Es muy preocupante”. En otro tramo del mensaje dijo: “No sé a dónde está. Ojalá estuviera con nosotros en este momento. Estaríamos felices festejando su cumpleaños”. Finalmente, resumió el sentimiento de la familia: “Nos hace falta su presencia. Es un dolor muy grande”.

Unos meses atrás, en diálogo con MDZ , Elías ya había descrito el impacto cotidiano de la ausencia de su hijo. “La vida diaria es muy preocupante y muy dolorosa. No pueden imaginarse los dolores que pasamos todos los días pensando en Lian”, manifestó.

Ante la falta de rastros, en enero de 2026 la Policía Judicial de Córdoba difundió una imagen de progresión de edad creada con Inteligencia Artificial para mostrar cómo luciría hoy el niño y facilitar su reconocimiento.

Lian foto IA Foto de Lian actualizada con IA. NA

En paralelo, también se actualizó la recompensa para quienes aporten datos certeros sobre su paradero. El monto total se elevó a 40 millones de pesos. El Ministerio de Seguridad de la Nación incrementó su aporte a 20 millones mediante la Resolución 52/2026, suma que se agrega a otros 20 millones dispuestos por el Gobierno de Córdoba.

Las autoridades reiteraron que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser determinante para avanzar en la causa. Ante datos o sospechas, se solicita comunicarse de inmediato con el 911 (Policía de la Provincia de Córdoba) o con la Unidad Judicial Bell Ville, al 03537-450000, interno 52801.

La desaparición de Lian

En las primeras horas, se activó el Programa Alerta Sofía y se solicitó cooperación internacional a través de Interpol. Cientos de efectivos policiales, bomberos y vecinos rastrillaron campos y caminos rurales para dar con el paradero del menor, con apoyo de drones, helicópteros y perros entrenados.

Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Los perros de búsqueda no marcaron huellas que indicaran que Lian había salido por sus propios medios. Para los investigadores, esa ausencia de señales fue determinante. La hipótesis de una pérdida accidental quedó descartada y comenzó a tomar fuerza que alguien se había llevado al niño.

Se intensifica la búsqueda de Lian Flores en Córdoba Foto: Ministerio de Seguridad Córdoba Los operativos de búsqueda. Ministerio de Seguridad Córdoba

Esa certeza también es compartida por Elías Flores, quien sostuvo desde el primer momento que su hijo no pudo haberse perdido solo. “No sabría decir quién se lo llevó, pero estoy seguro de que alguien se lo llevó. Yo pienso en varias personas, pero no sé quién fue”, afirmó. Y agregó: “Mi hipótesis es que mi hijo está vivo, pero no sé quién lo tiene”.

Las pistas que se diluyeron con el tiempo

A lo largo de 2025, el caso avanzó sobre distintas líneas de investigación. Una de las principales fue el testimonio de vecinos que aseguraron haber visto una camioneta Toyota Hilux blanca con vidrios polarizados circulando de manera sospechosa por la zona rural en el horario de la desaparición.

Esa pista fue considerada clave por los investigadores. Sin embargo, pese al análisis de las cámaras de seguridad, el vehículo nunca pudo ser identificado, convirtiéndose en uno de los grandes interrogantes del expediente.

El padre de Lian Gael Flores, el nene de 3 años que permanece desaparecido desde el 22 de febrero en la localidad cordobesa de Ballesteros del Sud, denunció que las autoridades “abandonaron la búsqueda de su hijo”. Foto: NA El papá de Lian sostiene que alguien se lo llevó. NA

Otra línea de investigación apuntó al entorno familiar. La familia de Lian pertenece a la comunidad boliviana dedicada a la fabricación de ladrillos. La Justicia investigó la posibilidad de un conflicto previo o un ajuste de cuentas, aunque hasta el momento no surgieron pruebas firmes que sostengan esa hipótesis.

Un expediente estancado

En septiembre de 2025, la causa sufrió un fuerte revés con la renuncia de la fiscal Isabel Reyna, quien llevaba adelante las tareas de campo en la investigación. Desde entonces, no se registraron avances significativos. Hoy, con la causa estancada y sin pruebas firmes, la pregunta que atraviesa a la familia y a toda un país sigue siendo la misma desde aquel 22 de febrero de 2025: “¿Dónde está Lian?”.