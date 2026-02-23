Abusó de una adolescente en México y se escondía en Argentina: el video de la extradición del pederasta español

Tras su extradicción el sujeto, de origen español, enfrentara la acusación por corrupción a personas menores de edad en Mexico. Estaba profugo desde 2011.

El sujeto fue extraditado a Mexico tras años de busqueda internacional por un caso de corrupción de menores.

En las últimas horas, la Policía Federal Argentina (PFA) hizo efectiva la extradición de un ciudadano español -con nacionalidad argentina- de 63 años hacia México, donde deberá responder por los delitos de estupro, corrupción de menores y explotación de personas.

El caso por el que era buscado ocurrió en la ciudad mexicana de Colima en marzo de 2011. Allí, el hombre utilizó una red social para captar a una adolescente de 15 años, con quien inició una supuesta relación sentimental. Bajo manipulación, logró que la menor le enviara material íntimo y luego concretó varios encuentros presenciales donde se produjeron los abusos.

En 2017, la Interpol emitió una Notificación de Índice Roja que lo convirtió en uno de los hombres más buscados por las autoridades. Sin embargo, su rastro se enfrió durante casi seis años. No obstante, todo se retomó cuando, el 27 de marzo de 2023, el prófugo pretendía abordar un vuelo internacional desde la ciudad de Córdoba, lo que alertó a las autoridades por medio del sistema de control de la Dirección Nacional de Migraciones.

Al cruzar sus datos con el sistema de Interpol, la pantalla arrojó el pedido de captura vigente. De inmediato, intervino la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y rapidamente se inició el proceso legal de extradición.

Tras un largo proceso de trámites diplomáticos y judiciales, el operativo culminó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí, efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA entregaron al detenido a una comisión policial mexicana que voló exclusivamente para custodiar su traslado.