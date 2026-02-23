Quién era "El Tuli", la mente detrás de los bloqueos en México tras el asesinato de "El Mencho"

El secretario de Defensa de México reveló todo sobre Hugo H, alias "El Tuli", el criminal que habría orquestado los bloqueos tras la caída de "El Mencho".

Tras el asesinato de "El Mencho", se desató el caos en México.

Este lunes, en una conferencia de prensa tras la caída del capo narco, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como "El Mencho", el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reveló quién fue la mente que orquestó los bloqueos e incendios a lo largo de México la tarde del domingo.

Quién fue "El Tuli" Así fue el operativo que culminó en el asesinato de "El Mencho" "Con inteligencia militar también se obtuvo información sobre Hugo H, alias 'El Tuli', quien era el operador logístico, financiero y la principal persona de confianza de 'El Mencho'", indicó el funcionario este lunes.

De acuerdo con el secretario de Defensa, era Hugo quien se encontraba, el domingo por la tarde, “coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, incendios a vehículos, ataques a instalaciones militares, a la guardia nacional, negocios, instalaciones del Gobierno” desde El Grullo, Jalisco.

Como si fuera poco, “El Tuli” ofrecía, además, $20.000 pesos mexicanos por cada militar que el grupo criminalístico asesinara. Por el momento, se desconocen imágenes e información sobre los antecedentes del criminal que participó en el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Cómo fue la caída de “El Tuli” “Se despliega una unidad aeromóvil de fuerzas especiales de la brigada de fusileros paracaidistas. Lo localizan en El Grullo. Hugo intenta escapar al bordo de un vehículo, empieza a agredir al personal militar, quienes repelen la acción y, ahí, fallece”, relató el secretario de la Defensa Nacional en la conferencia de prensa.