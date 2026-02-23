Quién es "La Jefa", la exesposa de El Mencho que podría tomar el control del Cártel de Jalisco Nueva Generación

El asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “ El Mencho ”, sacudió a parte de México este domingo. El operativo de las fuerzas de seguridad mexicanas desató una ola de violencia, con bloqueos, asesinatos e incluso fuertes disturbios en el Aeropuerto de Guadalajara como represalía tras la muerte del líder narco .

Esta captura dejó la incertidumbre sobre quién quedará a cargo del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) , organización que él lideraba y con la que estaban vinculados varios integrantes de su familia. La persona que podría asumir ese rol sería su ex esposa , Rosalinda González Valencia.

Rosalinda nació en 1963 en El Naranjo, en el seno de una familia considerada una de las más influyentes del narcotráfico mexicano. Su hermano, Abigael González Valencia, conocido como “El Cuini”, es señalado como jefe de la banda Los Cuinis , estrechamente ligada al CJNG.

Durante su relación con Nemesio Oseguera Cervantes, con quien se casó a mediados de los 90 y permaneció hasta 2018, tuvo tres hijos: Jessica Johana, Rubén (“El Menchito”) y Laisha Michelle Oseguera González.

Rosalinda también cuenta con un amplio prontuario delictivo. Fue detenida en 2018 y nuevamente en 2021 por incumplimiento de medidas cautelares. En 2023 recibió una condena de cinco años por lavado de dinero, aunque recuperó la libertad en 2025.

Liberación La Jefe Rosalinda González Valencia

Ahora, tras la muerte de su exesposo, quedó un vacío de poder que Rosalinda podría ocupar, ya que dentro del CJNG fue identificada como una pieza clave en el control financiero. Un rol tan relevante que el propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos documentó su papel estratégico en el circuito económico de la organización criminal, sostenido en la alianza entre Nemesio Oseguera y su cuñado Abigael.

Si bien aún no está confirmado este posible ascenso como líder del cártel, la posición de Rosalinda no solo es clave en lo económico, sino también en el vínculo entre el CJNG y Los Cuinis. Su experiencia en el manejo de activos, lavado de dinero y redes de contactos podría posicionarla como la nueva jefa de una de las organizaciones criminales más poderosas de México.