De "El Jefe de Jefes" a "El Mencho": así terminó la era más poderosa del narcotráfico en México

La muerte de “El Mencho” marcó el cierre de reconocidos líderes narcos en México, con Félix Gallardo, Amado Carrillo, El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada.

Este domingo, México vivió una jornada de fuerte tensión en el estado de Jalisco, luego de que en un operativo de seguridad de las fuerzas mexicanas fuera asesinado Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho ” y líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación. De esta forma, se cerró, en cierta medida, la llamada “Generación Dorada” de capos narcos en el país.

La muerte de “El Mencho” representa un nuevo capítulo en la extensa lucha que llevan adelante las autoridades mexicanas contra las organizaciones delictivas y el narcotráfico. Oseguera Cervantes fue uno de los líderes más relevantes del crimen organizado en las últimas décadas, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo, Amado Carrillo Fuentes, Joaquín “El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada.

Quiénes son los líderes narcos más importantes de México El primero en ser detenido fue Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del Cártel de Guadalajara y apodado “El Jefe de Jefes”. Incluso se sostuvo que durante un tiempo controló gran parte del tráfico ilegal de drogas desde México hacia Estados Unidos. En 1989 fue arrestado por cargos de narcotráfico y otros delitos. En 2022 se le otorgó el arresto domiciliario, que aún cumple a los 80 años.

Su influencia fue tal que, tras su detención, continuó ejerciendo control sobre el narcotráfico desde prisión hasta ser trasladado a un penal de mayor seguridad. Esa detención derivó en la creación de los cárteles de Juárez, Sinaloa y Tijuana, surgidos de la división del Cártel de Guadalajara, con varios de los nombres mencionados anteriormente integrando esas estructuras.

En cuanto a Amado Carrillo Fuentes, apodado “El Señor de los Cielos”, falleció en 1997 tras una presunta complicación quirúrgica durante una cirugía plástica con la que buscaba cambiar su apariencia. Fue el reconocido líder del Cártel de Juárez, uno de los grupos que surgieron tras la detención de Félix Gallardo. Incluso mantuvo contactos con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, al igual que lo hacía el propio Gallardo.