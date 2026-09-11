Cómo saltaron las alertas del FBI por las búsquedas en ChatGPT del joven que quería hacer una masacre escolar en Quilmes

Un joven de 15 años fue descubierto luego de preguntarle a ChatGPT cómo concretar un ataque contra sus propios compañeros de colegio. La investigación nació en Estados Unidos y terminó con un allanamiento en su vivienda del conurbano bonaerense.

Un adolescente de 15 años que vive en Quilmes fue detectado por organismos de seguridad después de utilizar una plataforma de inteligencia artificial para indagar sobre cómo llevar adelante un ataque armado dentro de su escuela. La alerta se originó en el FBI de Estados Unidos, que monitorea el uso de determinadas palabras clave en plataformas digitales, y derivó en un operativo conjunto con la Policía Federal Argentina que permitió frenar el plan antes de que se concretara.

Cómo se destapó el caso Según trascendió, el mes pasado el chico tomó su celular y le consultó a ChatGPT de qué manera podía generar una matanza en su colegio, con la intención declarada de atacar a sus propios compañeros. Ese tipo de búsquedas activó un sistema de detección que utiliza el FBI, que trabaja en conjunto con una división antiterrorista de la Policía Federal Argentina para el rastreo de direcciones IP vinculadas a este tipo de consultas.

El 19 de agosto se encendió la alerta en la oficina del agregado jurídico del FBI, ubicada en la Embajada de Estados Unidos en la Argentina. A partir de ese aviso, un fiscal subrogante tomó la causa y ordenó un allanamiento en el domicilio del menor, que se concretó el 28 de agosto. Tras el procedimiento, el joven permanece en su casa junto a sus papás.

Video: así fue el allanamiento a la casa del chico en Quilmes Un patrón que se repite en el país El caso de Quilmes no es un hecho aislado. En las últimas dos semanas se activaron al menos diez alertas de estas características en distintos puntos del país, desde Jujuy hasta Río Negro. El mecanismo del FBI funciona a partir de la detección de determinados términos utilizados en plataformas de inteligencia artificial, más allá de otros procedimientos técnicos que se mantienen bajo reserva.