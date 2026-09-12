Callejero Fino declaró ante la Justicia y su abogado dijo estar muy confiado

El cantante Callejero Fino declaró ante la Justicia luego de permanecer dos semanas detenido en el marco de la causa por la tenencia ilegal de un arma de guerra. Tras la audiencia, su abogado, Diego Storto, aseguró que el músico se encuentra confiado frente al futuro de la investigación.

En diálogo con C5N, el letrado reconoció que la situación que atraviesa el artista “no es sencilla”, aunque remarcó que después de prestar declaración se mostró con otra perspectiva. “Está muy confiado, después de la audiencia de hoy”, sostuvo.

Storto también consideró que la declaración realizada por Callejero Fino podría resultar determinante para el avance del expediente. Según explicó, el cantante aportó información que, a su criterio, debería haber brindado desde el comienzo de la causa.

El abogado cuestionó indirectamente la decisión adoptada por el anterior representante legal del músico, quien había optado por que Callejero Fino no declarara en los primeros días de la investigación.

“No me gusta hablar mal de los colegas, pero yo no hubiese tomado esa estrategia” , afirmó Storto. Y agregó que la decisión de guardar silencio inicialmente respondía a la estrategia planteada por la defensa anterior.

Ahora, la Justicia dispuso una prórroga de 15 días para continuar con la investigación y avanzar con distintas medidas de prueba. Entre ellas se encuentran las pericias sobre los teléfonos y otros elementos que podrían servir para respaldar la versión entregada por el cantante durante la audiencia.

El abogado, de todos modos, evitó revelar detalles de esa declaración debido a que podrían comprometer las próximas diligencias judiciales.

Qué pasa con el arma encontrada

La causa deberá establecer el origen del arma hallada dentro de la camioneta que conducía Callejero Fino cuando fue detenido en Tigre.

De acuerdo con Storto, la Fiscalía deberá demostrar que el arma efectivamente pertenecía al cantante. Además, explicó que el arma tenía su numeración limada, aunque posteriormente pudo recuperarse mediante un revenido químico.

Según indicó el abogado, una vez restablecida la numeración se pudo determinar que el arma no estaría vinculada con otro hecho delictivo.

La investigación continuará durante los próximos 15 días con la incorporación de nuevas pruebas y peritajes. Recién después de ese período se conocerán las próximas decisiones judiciales sobre la situación procesal del músico.

Consultado sobre la posibilidad de que Callejero Fino recupere la libertad una vez finalizada la prórroga, Storto señaló: “Yo no estoy diciendo que va a quedar libre, ni mucho menos”, aclaró.

Sin embargo, el abogado cerró su intervención con una mirada optimista sobre el futuro de su defendido y sostuvo que tiene “la sensación de que vamos a tener un buen resultado”.