Callejero Fino declaró y sigue tras las rejas: los detalles de su detención y su complicado panorama judicial

Callejero Fino , cuyo nombre real es Simón Nahanael Alvarenga , se encuentra nuevamente en el centro del conflicto con la Justicia. Luego de haber cumplido parte de una condena previa, el artista fue detenido en la localidad de Tigre bajo graves cargos que podrían significar su regreso a prisión de manera efectiva.

Según los detalles revelados por Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), el arresto se produjo en la Avenida Italia, en Tigre. Callejero Fino se trasladaba en una camioneta junto a su primo, Steven Joel Rica, con destino a la fiesta de cumpleaños del novio de la cantante María Becerra. El vehículo llamó la atención de un control policial debido a que circulaba sin las patentes colocadas.

Al ser detenidos, los agentes solicitaron la documentación correspondiente. El músico intentó justificarse mostrando la aplicación "Mi Argentina" y alegando que las chapas patentes le habían sido robadas el día anterior durante la filmación de un videoclip. Sin embargo, ante la falta de los documentos físicos y la ausencia de una denuncia formal por el supuesto robo, la policía procedió a inspeccionar el rodado.

El registro arrojó un resultado comprometedor: dentro de la guantera, los efectivos hallaron una pistola Glock calibre 40. Inmediatamente, ambos ocupantes fueron detenidos y se les incautaron dos teléfonos celulares de alta gama (un iPhone 12 Pro Max y otro modelo superior).

La causa en su contra fue caratulada como portación ilegal de arma de fuego de guerra y supresión de la numeración, ya que la pistola encontrada tenía la numeración limada, una práctica común para ocultar el origen del armamento. La Justicia determinó que ambos permanezcan detenidos al considerar que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Ahora, el fiscal tiene tiempo hasta el lunes para solicitar formalmente la prisión preventiva al juez.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo al cantante de RKT por tenencia ilegal de un arma.

El mayor problema para Callejero Fino radica en su historial delictivo. El cantante ya había sido condenado a siete años y seis meses de prisión por uno de los delitos más graves del Código Penal: robo con armas, en concurso con lesiones y uso de menores. De esa pena, cumplió cinco años de forma efectiva y dos años y medio bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Debido a estos antecedentes penales, las leyes establecen que no tiene posibilidad de acceder a la excarcelación por este nuevo delito, cuya expectativa de pena oscila entre los tres años y medio y los ocho años y medio. De ser hallado culpable, deberá cumplir la condena de forma efectiva en la cárcel.

Así se vio tras la indagatoria

En las últimas horas, la causa avanzó con la declaración indagatoria del músico. En imágenes difundidas por el canal C5N, se pudo ver a Callejero Fino saliendo de la fiscalía. A pesar de que la policía lo acercó brevemente a los medios de comunicación presentes, el artista se mantuvo en absoluto silencio, esposado.

Un detalle llamativo de la jornada fue la modalidad de su traslado. Al finalizar su declaración, fue llevado de regreso a su celda caminando por la vía pública, un procedimiento poco habitual pero posible en este caso debido a que la dependencia policial y la sede de la fiscalía se encuentran ubicadas en edificios contiguos.