Claudio "Chiqui" Tapia: cinco meses de una denuncia que hoy investiga su patrimonio

El expediente quedó en manos de Ariel Lijo y Gerardo Pollicita ya pidió informes para avanzar con la investigación.

En abril, la denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia abrió una pregunta sobre su patrimonio; cinco meses después, esa pregunta llegó a los bancos, al ARCA, al Banco Central, al CEAMSE y hasta a la declaración jurada del propio presidente de la AFA. La causa avanzó por distintos tribunales hasta quedar instalada en Comodoro Py, donde ahora la Justicia busca reconstruir qué ocurrió con sus bienes y sus ingresos durante los años en que ejerció funciones públicas.

El expediente comenzó con una presentación de Guillermo Tofoni, quien sostuvo que la evolución patrimonial de Tapia no guardaba relación con los ingresos que había informado. La denuncia tomó como referencia las declaraciones juradas del dirigente entre 2017 y 2025 y puso bajo análisis la incorporación de inmuebles, el crecimiento de sus fondos líquidos y las diferencias entre distintas presentaciones.

Sin embargo, para entonces, Tapia presentó una rectificación ante la Provincia de Buenos Aires y reconoció $984,3 millones entre efectivo y depósitos bancarios, después de haber declarado en 2025 que no tenía dinero en efectivo ni fondos en entidades bancarias.

Guillermo Tofoni junto al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. N/A El camino de la denuncia La denuncia de Tofoni ingresó el 7 de abril de 2026 y puso el foco sobre el período en que Tapia ejerció funciones dentro del CEAMSE. El planteo no se concentró en su conducción de la AFA, sino en su condición de funcionario público y en la evolución de su patrimonio durante esos años. El caso comenzó en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.

La jueza que recibió la presentación entendió que la causa debía pasar a la Justicia Federal. El argumento estuvo relacionado con la naturaleza del CEAMSE, organismo que pertenece tanto a la Ciudad como a la Provincia de Buenos Aires. El expediente llegó entonces a Comodoro Py y quedó en manos de Ariel Lijo. Pollicita planteó inicialmente que el caso debía regresar a la Justicia porteña, mientras que Lijo sostuvo su competencia para intervenir.