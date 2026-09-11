Chubut puso al turismo en modo inversión: el plan de Torres ya mueve más de USD 60 millones

En Chubut, la discusión sobre cuánto recauda el Estado encontró una respuesta en forma de hoteles, complejos turísticos y nuevos proyectos. El gobernador Ignacio “Nacho” Torres presentó los resultados de una ley que busca reducir la carga tributaria para quienes deciden invertir en el sector: 16 proyectos que ya movilizaron más de USD 60 millones y una proyección de 1.050 puestos de trabajo hasta agosto de 2026.

El régimen funciona como una suerte de “RIGI turístico” provincial y apunta a actividades vinculadas con la hotelería, la gastronomía y los servicios turísticos. La normativa contempla exenciones de hasta el 100% en Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos, además de asistencia técnica y financiera.

Nacho Torres X “Cuando una actividad es económicamente inviable, tenemos que entender la importancia de quitarle el pie de encima a quien produce para poder generar más actividad”, sostuvo Torres durante la presentación. El gobernador vinculó ese alivio con la llegada de capital privado y con una política sostenida en el tiempo. “Cuando hay alivio fiscal, se recupera la confianza y hay una política de Estado a mediano y largo plazo, los hechos se concretan”, afirmó.

Esquel, la vidriera del plan turístico Esquel ocupa un lugar principal del mapa provincial, ya que reúne más de 17 desarrollos turísticos, con proyectos que abarcan hoteles, departamentos y propuestas gastronómicas. El Hotel Pueblo Carao concentra una de las inversiones de mayor magnitud, con más de USD 17 millones, siendo el primer alojamiento cinco estrellas de la cordillera chubutense.

Nacho Torres X X El gobernador señaló que la expansión de la infraestructura turística necesita una mejora paralela en la conectividad y mencionó los avances previstos para el aeropuerto de Esquel. “Al contar con mayor infraestructura, también tenemos que tener más conectividad y vuelos”, sostuvo el mandatario al referirse a la siguiente etapa del desarrollo turístico.