Gastón Salmain enfrentará desde octubre el jury que podría terminar en su destitución

El suspendido juez federal de Rosario Gastón Salmain comenzará a ser juzgado el 6 de octubre por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura , que deberá determinar si incurrió en mal desempeño y corresponde su destitución. El proceso llega después de que el magistrado fuera procesado en una causa penal por presuntas maniobras de corrupción vinculadas con el dictado de resoluciones judiciales.

Salmain, titular del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario, enfrenta cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato . La investigación conocida como “Attila” sostiene que habría intervenido para favorecer al fideicomiso del financista Fernando Whpei y facilitar una operación que permitiera transferir US$10 millones al exterior , cuando regían restricciones cambiarias. A cambio, según la acusación, se habría pactado una coima de US$200.000 .

En el expediente también está involucrado el escribano y operador judicial Santiago Busaniche, señalado como intermediario entre el juez y Whpei. El financista, que declaró como imputado colaborador, aportó información que comprometió a Salmain y describió el supuesto acuerdo para obtener decisiones judiciales favorables. El magistrado, en cambio, sostiene que Whpei falseó su declaración para mejorar su propia situación procesal.

La prisión preventiva dictada contra Salmain no llegó a hacerse efectiva debido a la inmunidad de arresto que posee por su condición de juez. El procesamiento fue confirmado por instancias superiores y la investigación penal continúa en Rosario.

A esa causa se suma otro cuestionamiento sobre Salmain y es que, al presentarse al concurso que terminó con su designación como juez federal, habría omitido informar que en 2002 había sido expulsado del Poder Judicial , donde se desempeñaba como empleado del fuero de la Seguridad Social.

Dicha salida se produjo luego de una acusación por haber ofrecido una coima para manipular un sorteo. Frente a ese señalamiento, el magistrado argumentó que no había consignado el antecedente porque no le habían preguntado específicamente por ese episodio y porque se trataba de un hecho ocurrido muchos años antes.

El Consejo de la Magistratura suspendió a Salmain en junio pasado y resolvió por unanimidad elevarlo a juicio político por mal desempeño. El jury que comenzará a analizar su conducta está integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli, y la abogada Ana Beatriz Fernández.

La acusación estará a cargo del senador Luis Juez, el camarista de casación Diego Barroetaveña y la abogada Jimena De la Torre. Juez y Barroetaveña habían reclamado semanas atrás que se fijara una fecha para el inicio del proceso contra Salmain, quien será el tercer magistrado llevado ante el Jurado de Enjuiciamiento durante este año.

En paralelo, Salmain intentó trasladar a los tribunales porteños una denuncia contra Whpei por el supuesto falso testimonio cometido al declarar en su contra. La presentación había quedado radicada en los tribunales de Comodoro Py, pero la Cámara Federal de Casación Penal resolvió recientemente que la investigación debe tramitar en Rosario, donde se desarrolla la causa principal.