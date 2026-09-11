Milei va por los Black Hawk: Estados Unidos aprobó una millonaria compra militar para Argentina

La decisión llegó desde Washington y puso cifras millonarias a una operación que involucra a las Fuerzas Armadas argentinas. El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la posible venta a la Argentina de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk , junto con equipamiento asociado, por un valor estimado de US$140 millones .

Argentina solicitó además dos motores T700-GE-701D , dentro de un paquete con sistemas de navegación, comunicaciones, identificación y distintos elementos destinados al rescate y mantenimiento de las aeronaves. Sikorsky, empresa de Lockheed Martin con sede en Stratford, Connecticut, será el contratista principal encargado de la operación.

Peter Lamelas publicó que Argentina recibirá Black Hawk reacondicionados en entregas escalonadas , con cuatro unidades como inicio del proceso. El funcionario vinculó la incorporación con el fortalecimiento de la defensa y la capacidad de respuesta ante emergencias. “ No es solo equipamiento: es llegar a tiempo y salvar vidas ”, escribió Lamelas en su cuenta de X. El embajador también afirmó que Estados Unidos seguirá trabajando junto a la Argentina para ayudar a construir un país “más fuerte y más seguro”.

El mensaje del representante diplomático acompaña la explicación oficial del Departamento de Estado, que ubicó la operación dentro de sus objetivos de política exterior y seguridad nacional. Washington sostuvo que la venta permitirá mejorar la seguridad de un aliado importante fuera de la OTAN y contribuirá a la estabilidad política y al progreso económico de Sudamérica.

Sistema de referencia de rumbo y actitud

Transpondedores IFF APX-100 y APX-123

Receptores para sistemas de aterrizaje instrumental y visual

Radios de alta y muy alta frecuencia

Sistema GPS Garmin GTN-750

Radio multibanda Cobham C-5000

Transmisor localizador de emergencia

Tanques internos auxiliares de combustible

Sistema de extracción con cuerda rápida

Cabrestante de rescate y sus equipos asociados

Gancho de carga

Cubo Bambi

Dispositivos y software para mantenimiento y entrenamiento

Cascos

Repuestos y piezas de reparación

Herramientas y equipos de prueba

Datos técnicos y publicaciones

Capacitación de personal

Equipos de entrenamiento

Servicios de ingeniería

Asistencia técnica y logística

Javier Milei con el embajador estadounidense, Peter Lamelas

La misión que Estados Unidos le asigna a la operación

El Departamento de Estado señaló que los nuevos helicópteros permitirán a Argentina reforzar su capacidad frente a amenazas actuales y futuras. El documento menciona tres áreas concretas: seguridad fronteriza, lucha contra el crimen transnacional y asistencia humanitaria o respuesta ante desastres.

El Black Hawk también tiene funciones vinculadas con situaciones de emergencia, ya que el modelo se emplea para evacuaciones médicas, respuesta ante desastres y transporte de personalidades. Argentina ya cuenta con una unidad de este tipo, destinada al traslado del Presidente de la República.

Tres Black Hawks podían llegar para reforzar al Ejército Argentino. Foto: www.lockheedmartin.com

Sikorsky tendrá el rol principal en la operación, aunque todavía resta definir si existirá un acuerdo de compensación. El Departamento de Estado indicó que por el momento no conoce la existencia de ese entendimiento y que el asunto deberá resolverse durante las negociaciones entre el comprador y el contratista.

La implementación tampoco requerirá el envío de representantes adicionales del Gobierno de Estados Unidos ni de contratistas a la Argentina. El esquema anunciado por Washington prevé así la incorporación progresiva de los helicópteros junto con el equipamiento y el respaldo técnico incluidos en la operación.