Milei va por los Black Hawk: Estados Unidos aprobó una millonaria compra militar para Argentina
Peter Lamelas anticipó que los helicópteros reacondicionados llegarán por etapas y vinculó la operación con la defensa y las emergencias.
La decisión llegó desde Washington y puso cifras millonarias a una operación que involucra a las Fuerzas Armadas argentinas. El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la posible venta a la Argentina de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk, junto con equipamiento asociado, por un valor estimado de US$140 millones.
Argentina solicitó además dos motores T700-GE-701D, dentro de un paquete con sistemas de navegación, comunicaciones, identificación y distintos elementos destinados al rescate y mantenimiento de las aeronaves. Sikorsky, empresa de Lockheed Martin con sede en Stratford, Connecticut, será el contratista principal encargado de la operación.
Peter Lamelas publicó que Argentina recibirá Black Hawk reacondicionados en entregas escalonadas, con cuatro unidades como inicio del proceso. El funcionario vinculó la incorporación con el fortalecimiento de la defensa y la capacidad de respuesta ante emergencias. “No es solo equipamiento: es llegar a tiempo y salvar vidas”, escribió Lamelas en su cuenta de X. El embajador también afirmó que Estados Unidos seguirá trabajando junto a la Argentina para ayudar a construir un país “más fuerte y más seguro”.
El mensaje del representante diplomático acompaña la explicación oficial del Departamento de Estado, que ubicó la operación dentro de sus objetivos de política exterior y seguridad nacional. Washington sostuvo que la venta permitirá mejorar la seguridad de un aliado importante fuera de la OTAN y contribuirá a la estabilidad política y al progreso económico de Sudamérica.
Todo lo que viene dentro del paquete de los Black Hawk
El pedido argentino contempla una serie de equipos que permitirán atender distintas necesidades de operación, comunicación, navegación, rescate y mantenimiento:
- Sistema de referencia de rumbo y actitud
- Transpondedores IFF APX-100 y APX-123
- Receptores para sistemas de aterrizaje instrumental y visual
- Radios de alta y muy alta frecuencia
- Sistema GPS Garmin GTN-750
- Radio multibanda Cobham C-5000
- Transmisor localizador de emergencia
- Tanques internos auxiliares de combustible
- Sistema de extracción con cuerda rápida
- Cabrestante de rescate y sus equipos asociados
- Gancho de carga
- Cubo Bambi
- Dispositivos y software para mantenimiento y entrenamiento
- Cascos
- Repuestos y piezas de reparación
- Herramientas y equipos de prueba
- Datos técnicos y publicaciones
- Capacitación de personal
- Equipos de entrenamiento
- Servicios de ingeniería
- Asistencia técnica y logística
La misión que Estados Unidos le asigna a la operación
El Departamento de Estado señaló que los nuevos helicópteros permitirán a Argentina reforzar su capacidad frente a amenazas actuales y futuras. El documento menciona tres áreas concretas: seguridad fronteriza, lucha contra el crimen transnacional y asistencia humanitaria o respuesta ante desastres.
El Black Hawk también tiene funciones vinculadas con situaciones de emergencia, ya que el modelo se emplea para evacuaciones médicas, respuesta ante desastres y transporte de personalidades. Argentina ya cuenta con una unidad de este tipo, destinada al traslado del Presidente de la República.
Sikorsky tendrá el rol principal en la operación, aunque todavía resta definir si existirá un acuerdo de compensación. El Departamento de Estado indicó que por el momento no conoce la existencia de ese entendimiento y que el asunto deberá resolverse durante las negociaciones entre el comprador y el contratista.
La implementación tampoco requerirá el envío de representantes adicionales del Gobierno de Estados Unidos ni de contratistas a la Argentina. El esquema anunciado por Washington prevé así la incorporación progresiva de los helicópteros junto con el equipamiento y el respaldo técnico incluidos en la operación.