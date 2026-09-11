Cómo son los helicópteros Black Hawk UH-60L que Argentina le comprará a Estados Unidos

El Departamento de Estado autorizó la operación, que incluye aeronaves UH-60L y equipamiento asociado. Sikorsky, filial de Lockheed Martin, será la empresa encargada de ejecutar el contrato con el país sudamericano.

El Gobierno de Estados Unidos dio luz verde a una posible venta militar a la Argentina que contempla helicópteros UH-60L Black Hawk y equipamiento vinculado a su operación, por un monto total estimado en 140 millones de dólares. La decisión fue tomada por el Departamento de Estado norteamericano, que enmarcó la operación dentro de sus objetivos de política exterior y seguridad nacional.

Según el comunicado oficial emitido por la administración de Donald Trump, la incorporación de estas aeronaves ampliará las capacidades argentinas en tres frentes concretos: el control de fronteras, la lucha contra el crimen transnacional y las tareas de asistencia humanitaria y respuesta ante desastres.

Cómo son los helicópteros Black Hawk UH-60L El modelo involucrado es el UH-60L Black Hawk en su versión de Configuración Avanzada de Misión, una plataforma que no se fabrica desde cero sino que proviene de flotas legadas del Ejército de los Estados Unidos. Antes de su entrega, cada unidad atraviesa un proceso integral de modernización, inspección y personalización.

Se trata de una aeronave con antecedentes de uso en combate, pensada para desempeñarse en escenarios operativos exigentes. Entre sus atributos técnicos figuran una potencia de más de 4.000 HP —producto de sus dos motores T700— y una velocidad de crucero superior a los 150 nudos. Sus fabricantes la presentan como una de las plataformas de helicópteros más versátiles disponibles en la actualidad, por su confiabilidad y su capacidad de sostener soporte a largo plazo.

Cómo será la compra de los helicópteros Black Hawk UH-60L El contrato principal quedará en manos de Sikorsky, la división de helicópteros de Lockheed Martin con sede en Stratford, Connecticut. Hasta el momento, no trascendió si existirá algún acuerdo de compensación (offset) asociado a la operación; ese tipo de definiciones, aclararon, se negocian directamente entre el comprador y la empresa contratista.