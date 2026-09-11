"La loca": la chicana de Schoklender a Cristina antes del veredicto por Sueños Compartidos

El juicio por Sueños Compartidos llegó a una de sus últimas escenas en Comodoro Py, pero la definición tendrá que esperar unos días más , ya que Sergio Schoklender fue el único de los 5 imputados que declaró este viernes ante el Tribunal Oral Federal N°5.

Schoklender aprovechó esos minutos para agradecer a sus abogados por el “trabajo formidable” y por la “ honestidad con la que encararon la defensa” . El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo también sostuvo que sus defensores hicieron “un homenaje a todos los que participaron del programa Sueños Compartidos” y que, más allá del resultado de la causa, "las pruebas expuestas permitieron mostrar el impacto que tuvo el programa para miles de familias que accedieron a las obras".

En este marco no se ahorró comentarios hacia la expresidenta: “No voy a decir como decía la loca que la historia me va a absolver”, afirmó ante los jueces.

La audiencia tuvo una duración breve porque varios de los acusados decidieron no hacer uso de la palabra. Julio De Vido también dedicó parte de su intervención a sus abogados y sostuvo que ellos “nunca tuvieron que tergiversar los hechos” para defenderlo . José López, Pablo Schoklender y Abel Fatala no quisieron declarar, y la jueza Adriana Palliotti informó que el debate tendrá una nueva audiencia el lunes 14 de septiembre.

Carlos Castellano, exfuncionario del Ministerio de Planificación

Daniel Freidin, exasesor de Abel Fatala

Daniel Nasif, exfuncionario provincial de Santiago del Estero

Karina Nasif, exfuncionaria provincial de Santiago del Estero

La causa investiga un presunto desvío de más de $206 millones del programa de obra pública. El fiscal Diego Velasco solicitó seis años de prisión para Julio De Vido, José López, Abel Fatala, Sergio Schoklender y Pablo Schoklender. Para los restantes acusados, la Fiscalía pidió penas de cuatro años de prisión. La acusación también planteó un decomiso de $206 millones sobre los bienes de los involucrados, con una actualización de esa suma por inflación al momento en que la sentencia quede firme.

Julio de Vido y José Lopez: Sueños Compartidos NA

El choque por las fechas

La fecha del veredicto tiene una particularidad que agrega presión al tribunal. La sentencia está prevista para el 14 de septiembre, mientras la discusión sobre la prescripción gira alrededor de dos fechas diferentes: el 8 de julio y el 15 de septiembre de 2020. La defensa toma como referencia el 8 de julio de 2020. Según ese planteo, ese día ocurrió el último acto interruptivo de la prescripción y desde allí comenzó a correr un nuevo plazo de seis años.

En tal caso, los seis años se habrían cumplido el 8 de julio de 2026. Para los defensores, entonces, el plazo ya estaría vencido y la acción penal podría considerarse extinta. Sin embargo, la Fiscalía plantea otro punto de partida. Velasco sostiene que la fecha que debe tomarse en cuenta es el 15 de septiembre de 2020.

Ese criterio modifica por completo el calendario. Si el plazo de seis años se cuenta desde el 15 de septiembre de 2020, el vencimiento llegaría el 15 de septiembre de 2026, apenas un día después de la fecha prevista para el veredicto.