El bloque peronista del Senado dice que Bausili mintió sobre el destino de las reservas de oro del Central
El bloque peronista del Senado desmiente a Santiago Bausili y afirma que las reservas de oro argentinas no están en Suiza sino en el Banco de Inglaterra.
El bloque del Partido Justicialista (PJ) en el Senado acusó al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, de haberle mentido a los miembros de la Cámara Alta respecto a las reservas de oro que posee nuestro país. El funcionario afirmó que parte de las reservas están en Suiza, pero según legisladores del PJ, se encuentran en el Banco de Inglaterra en Londres.
“El presidente del BCRA, Santiago Bausili, le mintió al Senado. El funcionario faltó a la verdad al afirmar que parte de las reservas en oro del país están en Suiza”, sostuvieron los legisladores del PJ mediante un comunicado al que accedió la agencia Noticias Argentinas.
Según afirmaron, “esa parte de las reservas se encuentra físicamente en el Banco de Inglaterra con sede en Londres”.