El bloque peronista del Senado dice que Bausili mintió sobre el destino de las reservas de oro del Central

El bloque del Partido Justicialista (PJ) en el Senado acusó al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, de haberle mentido a los miembros de la Cámara Alta respecto a las reservas de oro que posee nuestro país. El funcionario afirmó que parte de las reservas están en Suiza, pero según legisladores del PJ, se encuentran en el Banco de Inglaterra en Londres.