Retiro: un colectivo de la línea 152 atropelló y mató a un peatón en la esquina de Santa Fe y Carlos Pellegrini

Actualmente, el tránsito permanece interrumpido en la esquina de Santa Fe y Carlos Pellegrini, barrio de Retiro.

El hecho ocurrió en la esquina de Santa Fe y Pellegrini.

Un colectivo de la línea 152 atropelló a un peatón este viernes en el barrio porteño de Retiro sobre la Avenida Santa Fe entre Carlos Pellegrini y Suipacha. Según consultó MDZ a los oficiales presentes, el hombre falleció en el acto.

Actualmente, el tránsito permanece interrumpido. Trabajan en el lugar Policía de la Ciudad de Buenos Aires y personal del SAME.

Mirá el video del operativo Lucía Simoncelli Según se informó, dos móviles del SAME acudieron al lugar y constataron que la persona presentaba lesiones incompatibles con la vida, por lo que se determinó su fallecimiento.

Además, se solicitó la presencia de personal de Factores Humanos para que atienda al chofer del colectivo, quien sufrió una crisis nerviosa.