El Gobierno retiró temporalmente las piedras en homenaje a las víctimas del coronavirus en Plaza de Mayo

El Gobierno anunció que retiró temporalmente las piedras en homenaje a las víctimas del coronavirus , las cuales estaban ubicadas en Plaza de Mayo.

“La plaza de Mayo será un punto de encuentro de los hinchas luego de la participación de la Selección argentina en la copa del mundo. Por ese motivo, la Presidencia de la Nación decidió resguardar en Casa Rosada de manera preventiva las piedras emplazadas en Plaza de Mayo en homenaje a las víctimas de la pandemia de COVID-19”, se precisó oficialmente.

El traslado se realizó conjuntamente con el personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y desde Presidencia se contactó a los familiares de las víctimas para informarles de esta situación.

“Atento a las sugerencias de las fuerzas de seguridad, la única finalidad de esta medida es preservar las piedras y evitar que puedan sufrir daños durante las celebraciones. Una vez finalizado el evento, se devolverán al mismo lugar donde se encuentran actualmente”, consignaron desde el Ejecutivo.

La gestión libertaria señala que hay distintos antecedentes de otras marchas que han utilizado esas rocas para lanzarlas a la Casa Rosada.

A su vez, dentro de Balcarce 50 hay otro conjunto de piedras que reconocen a quienes fallecieron por la pandemia. Están situadas en el hall principal de la sede de Gobierno.

Todo comenzó el 16 de agosto de 2021, cuando familiares y amigos de personas fallecidas por Covid-19 impulsaron la denominada "Marcha de las Piedras", una convocatoria nacida en redes sociales tras el impacto político que provocó la difusión de la fotografía del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, realizado durante las restricciones sanitarias. La consigna fue sencilla: llevar una piedra con el nombre de un ser querido fallecido y depositarla frente a la Casa Rosada o en la residencia presidencial de Olivos como homenaje y, al mismo tiempo, como reclamo por la gestión de la pandemia.

Cada piedra fue intervenida por familiares con nombres, fechas, mensajes, corazones, banderas argentinas o frases de despedida. El gesto buscó representar a las más de 100.000 víctimas fatales que acumulaba entonces el país.

Al finalizar aquella jornada, el Gobierno de Alberto Fernández decidió retirar las piedras de la Plaza de Mayo y de Olivos para preservarlas. La decisión generó controversia entre los familiares, que reclamaban que permanecieran en el espacio público. Horas después, la Casa Rosada anunció que serían resguardadas y que se construiría un "espacio de memoria" permanente para homenajear a los fallecidos por la pandemia. Las piedras fueron trasladadas inicialmente al interior de la sede del Poder Ejecutivo, donde quedaron conservadas mientras se definía el memorial.