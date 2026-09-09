Confirmaron cuándo se reanudará la obra de la doble vía Mendoza-San Juan

Desde Vialidad Nacional pusieron fecha al reinicio de la obra de la doble vía de la Ruta 40 entre Mendoza y San Juan . Este proyecto fue anunciado en 2016 y los trabajos comenzaron en 2021, con una fecha estimada de finalización en 2023. Sin embargo, actualmente las obras tienen poco más de 50% de avance .

El administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Campoy , confirmó este miércoles que la obra se reanudará a fines de septiembre y que durante la primera quincena de febrero la empresa ya estará retomando las tareas en la Ruta 40 camino a San Juan.

La intervención consiste en la construcción de una doble vía de 17 kilómetros que unen el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli con el empalme con la Ruta Provincial 34, en Jocolí Viejo.

La iniciativa ya atravesó las presidencias de Mauricio Macri, Alberto Fernández y más de la mitad del mandato de Javier Milei, pero todavía registra un avance del 55% y actualmente se encuentra “neutralizada”, es decir que no se está trabajando en ella.

Sin embargo, el titular de Vialidad Nacional afirmó que ya se comunicó con las empresas adjudicatarias y señaló que “esta obra tiene que empezar entre fines de septiembre y primera quincena de octubre, que tienen que estar trabajando”.

Estas declaraciones las realizó durante una reunión de comisiones en el Senado de la Nación, ante un requerimiento de la senadora nacional por Mendoza, Mariana Juri.

La dirigente radical remarcó que se trata de una obra que se anunció en el 2016, se comenzó en el 2021 con fecha de finalización en el 2023 y hoy según el último informe de la Jefatura de Gabinete está avanzado solo en un 55%. “Es una ruta fundamental de conexión en la zona oeste”, expresó.

Fecha de reinicio para la doble vía

Campoy afirmó que entre finales de septiembre y durante la primera quincena de octubre se estaría retomando la obra de la doble vía a San Juan en la Ruta 40 y destacó que el proyecto “es una de las obras priorizadas” por Vialidad Nacional.

“Hoy en día no tiene deuda y se está reanudando la obra, este mes tiene que empezar a movilizar la empresa, que ya presentó su plan de trabajo y fue aprobado”, explicó.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

En tanto, el funcionario nacional resaltó que uno de los problemas a resolver son las expropiaciones de terrenos para que avance la obra.

“Algunos predios que se han expropiado con obras abandonadas en el 2023, es muy difícil tenerlos que reinstalar porque han sido ocupados. Estos terrenos tienen un proceso de expropiación pero he hablado personalmente con todas las empresas para el reinicio de las obras”, subrayó.

Visto bueno a la concesión del despeje de nieve en la Ruta 7

Otras de las consultas que planteó la senadora Mariana Juri tuvo que ver con una propuesta del Gobierno de Mendoza para avanzar con un plan entre Argentina y Chile para realizar los despejes de nieve en la Ruta 7 durante la época invernal.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

La legisladora mendocina planteó que el Ejecutivo provincial propone avanzar en una licitación conjunta binacional que tenga que ver con un servicio especializado de despeje de nieve. “Creemos que por las condiciones climáticas requerimos un nivel de profesionalismo importante que no impida la circulación”, indicó.

“El trabajo de Vialidad Nacional más importante es mantener transitables las rutas 24 horas al día, los 365 días del año”, expresó Campoy y aseguró: “Estamos abiertos a hacer un convenio en común con Chile y la provincia para que pueda hacerse el despeje de nieve”.