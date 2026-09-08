Derrumbe en la Ruta 40: cayeron grandes bloques de piedra, y cortaron el tránsito entre Bariloche y El Bolsón

Un desprendimiento a la altura del Lago Guillelmo bloqueó la calzada este martes. Vialidad Nacional desplegó maquinaria y estimaba normalizar la circulación pasado el mediodía

Un importante derrumbe obligó a cortar la Ruta Nacional 40 este martes en Río Negro y complicó la circulación entre San Carlos de Bariloche y El Bolsón. El desprendimiento ocurrió durante las primeras horas de la jornada, a la altura del Lago Guillelmo, donde grandes bloques de piedra quedaron sobre la calzada.

Dónde ocurrió el corte La caída de material rocoso provocó inicialmente una obstrucción total de la Ruta 40. Hasta las 8.30, el tránsito permanecía completamente interrumpido mientras avanzaba el operativo para retirar las piedras y acondicionar el sector antes de habilitar nuevamente el paso de vehículos.

X/@teclapatagonia Vialidad Nacional desplegó maquinaria pesada para despejar y sanear la ruta. También trabajan en el lugar Gendarmería Nacional, Protección Civil y personal de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro, encargados de las tareas preventivas y del ordenamiento de la circulación.

Las autoridades pidieron a automovilistas y transportistas evitar el sector y respetar las indicaciones del personal. Además, solicitaron no intentar atravesar la zona por cuenta propia debido a la presencia de grandes bloques sobre el camino y al movimiento de la maquinaria utilizada durante el operativo.

X/@lfsur Cuándo podría reabrir la Ruta 40 De acuerdo con la información difundida durante la mañana, Vialidad Nacional estimaba que hacia las 15 podría regularizarse la circulación en ambos sentidos, siempre que las tareas pudieran avanzar según lo previsto y la traza quedara en condiciones seguras.