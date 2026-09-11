Trágico accidente en Las Heras: un motociclista murió tras chocar con un colectivo de Mendotran

El siniestro ocurrió durante la tarde de este viernes en el cruce de calles Doctor Moreno y Pellegrini. El conductor de la moto falleció en el lugar.

La escena del accidente en calles Doctor Moreno y Pellegrini de Las Heras.

Un motociclista murió tras protagonizar un accidente con un colectivo de Mendotran la tarde de este viernes en Las Heras. El siniestro ocurrió en la intersección de Dr. Moreno y Pellegrini y, como consecuencia del impacto, el conductor de la moto falleció en el lugar.

El accidente ocurrió alrededor de las 15 cuando un hombre circulaba por calle Pellegrini, a bordo de su motocicleta Mondial 150cc. Al mismo tiempo, por calle Doctor Moreno avanzaba un colectivo BYD, interno 83, de Mendotran.

Cómo ocurrió el accidente fatal De acuerdo con la información preliminar, la moto se desplazaba hacia este y el colectivo lo hacía en diracción norte. Al llegar a la intersección de las citadas calles, el conductor del transporte habría realizadoun giro hacia el oeste por Pellegrini, surge de los testimonios recolectados en la escena.

Así quedó el colectivo tras el impacto. Gentileza. En ese momento se produjo la colisión entre ambos vehículos. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta, sufrió graves lesiones y murió en el lugar.